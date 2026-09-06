Fukyda Kosuke: Ποιος είναι ο Ιάπωνας που μιλάει ελληνικά και χορεύει ποντιακά – Η αγάπη του για τη χώρα μας

Αν και κατάγεται από τη μακρινή Ιαπωνία, ο Fukuda Kosuke γνώρισε και αγάπησε βαθιά τον ποντιακό πολιτισμό, από τη μουσική και τους χορούς μέχρι την παραδοσιακή κουζίνα. Ο Ιάπωνας καθηγητής Πανεπιστημίου και ειδικός στις διεθνείς σχέσεις συγκεντρώνει τα βλέμματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης -όπου η πατρίδα του αποτελεί την τιμώμενη χώρα- ενσαρκώνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τη γέφυρα φιλίας και πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία.

Ο Fukyda Kosuke και ο πρόεδρος του συλλόγου και ο χοροδιδάσκαλος Παναγιώτης Κιρμανίδης, μίλησαν στην ΕΡΤ3 για την αγάπη που έχει δείξει ο Ιάπωνας καθηγητής για τα ποντιακά.

«Έκανα διδακτορικό στο ΑΠΘ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τότε βρεθήκαμε με τον Παναγιώτη Κιρμανίδη, τον χοροδιδάσκαλος και από αυτόν έμαθα για τον ποντιακό πολιτισμό», ανέφερε ο κ.Kosuke.

«Η φιλία ξεκίνησε το 2020 με κάποιον δημοσιογράφο να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει κάποιος Ιάπωνας θέλει να μάθει ποντιακά. Ήταν λίγο παράξενο. Ήρθε στο σύλλογό μας, κατάφερε στα δυο χρόνια να μάθει ποντιακούς χορούς και αυτός και η σύζυγό του και μάλιστα το 2022 εν μέσω πανδημίας κατάφερε να κάνουμε ένα προσυνέδριο στο Κιότο της Ιαπωνίας με αφιέρωμα στον Ποντιακό Ελληνισμό με μουσική, χορούς και ενδυμασία», τόνισε από την πλευρά του ο κ.Κιρμανίδης.

«Καλατσέβω ελληνικά»

Ο κ.Fukyda Kosuke, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ως καλεσμένος του Ποντιακού Συλλόγου « οι Μίθριοι» Καλαμαριάς, φωτογραφήθηκε με πολίτες και χαμογελούσε ασταμάτητα στα εγκαίνια της ΔΕΘ, ενώ κάποιοι τον άκουσαν έκπληκτοι να λέει «καλατσέβω ελληνικά», που στα ποντιακά σημαίνει «μιλάω ελληνικά».

Μαζί του βρίσκεται μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι έχουν μάθει ποντιακούς χορούς και θα παρουσιάσουν το κότσαρι, τη σερενίτσα το τικ- και όχι μόνο σε εκδήλωση του δήμου- σήμερα το απόγευμα και σε δυο ακόμη εμφανίσεις.

Όλοι τους έχουν διδαχθεί ποντιακούς χορούς αποδεικνύοντας πως όταν κάποιος θέλει πραγματικά κάτι, μπορεί να το πετύχει.

«Στην πόλη μας, την Οκαγιάμα, έχουμε και εκεί έναν σύλλογο και όλοι μας ξέρουμε να μιλάμε κάποιες λέξεις, τουλάχιστον, ποντιακά», είπε ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνει πως δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη στην πρόταση να βρεθούν στη χώρα μας και να χορέψουν ποντιακούς χορούς. Τελικά, η ιαπωνική αποστολή έφτασε στη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι.

«Όταν μας κάλεσαν, λόγω της Ιαπωνίας που είναι τιμώμενη χώρα, δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη» λέει χαρακτηριστικά ο Ιάπωνας καθηγητής που αποδεικνύει πως ο πολιτισμός και η φιλία δεν γνωρίζουν σύνορα.

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Οκαγιάμα και από την Ιαπωνία μέχρι τον Πόντο, η μουσική, ο χορός, η γλώσσα και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να ενώσουν ανθρώπους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και το ραντεβού με την ιαπωνική ομάδα και τους ποντιακούς χορούς …ανανεώνεται για την Τετάρτη, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τούμπας και Πέμπτη στο περίπτερο 13.