Ζαχάρω Ηλείας: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία – Πέθανε μπροστά στα μάτια του παιδιού του

Θρήνος επικρατεί στη Ζαχάρω Ηλείας από τον αδόκητο χαμό του 58χρονου Γιώργου Ευθυμιόπουλου. Ο ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία άνδρας έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή του στην Αθήνα, συνεπεία ηλεκτροπληξίας, ενώ βρισκόταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους.

Το τραγικό συμβάν εξελίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας patrisnews, μπροστά στα μάτια του γιου του, ο οποίος υπέστη ισχυρό σοκ. Ο 58χρονος ήταν βιοπαλαιστής, παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Στη Ζαχάρω όλοι μιλούν για έναν εξαιρετικά εργατικό άνθρωπο, ο οποίος πάλευε σκληρά επί χρόνια σε διάφορες δουλειές για το μεροκάματο, γεγονός που τον ώθησε πρόσφατα να μετακομίσει στην Αθήνα αναζητώντας ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον για να στηρίξει την οικογένειά του.

Ωστόσο, η μοίρα επιφύλασσε ένα σκληρό παιχνίδι, κόβοντας απότομα το νήμα της ζωής του με τον πιο τραγικό τρόπο. Η είδηση του χαμού του σκόρπισε απέραντη θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το ήθος, την ευγένεια και την αστείρευτη εργατικότητά του.