ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα: Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης

«Για ακόμη μία φορά τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ο κ.Τσίπρας τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Πλέον πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ. Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».