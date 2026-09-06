ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης για ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα: Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις υποσχέσεις του ως «απάτη και εξαπάτηση» και τονίζοντας ότι «τίποτα δεν άλλαξε» παρά το rebranding.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Μητσοτάκης - ΔΕΘ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Για ακόμη μία φορά τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding».
  • Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα ως «κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», καθώς υπόσχεται πράγματα που γνωρίζει ότι δεν θα εφαρμόσει.
  • Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι «είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης», αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ που δηλώνει ότι το πρόγραμμά του είναι «copy paste από τον κ. Τσίπρα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Για ακόμη μία φορά τίποτα δεν άλλαξε, τσάμπα πήγε το rebranding» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης για Σαμαρά: Διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη, ελπίζω να μην την χρησιμοποιήσει

Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «όταν έλεγε αυτά που έλεγε το 2014 στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ο κ.Τσίπρας τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Πλέον πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως η ΝΔ «δεν επιλέγει αντίπαλο» και συμπλήρωσε πως «οι πολίτες καθορίζουν μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια και βέβαια δουλειά της ΝΔ είναι όχι μόνο να προβάλλουμε το δικό μας πολιτικό λόγο αλλά να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης».

ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, πως άκουσε με «μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy paste από τον κ. Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ