ΔΕΘ 2026: Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Realnews για τα F-35 στην Τουρκία: «Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, δήλωσε ότι η Ελλάδα δαπανά 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και την προτεραιότητα στην ασφάλεια της χώρας. Σχετικά με την πιθανή απόκτηση F-35 από την Τουρκία, επανέλαβε ότι υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια που επί του παρόντος δεν φαίνεται να μπορούν να ξεπεραστούν.

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Πολιτική

Μητσοτάκης - ΔΕΘ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας την ανάγκη για ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
  • Σχετικά με τα F-35, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει τα F-35. Ωστόσο υπάρχουν νομικά εμπόδια για την Τουρκία να τα αποκτήσει και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που έχει καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το κενό στον τομέα της Άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης, ενώ τόνισε πως «η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα… είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα».

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Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F- 35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος, τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει και για το εάν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε από τον Παναγή Γαλιατσάτο για τη Realnews ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

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«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την Άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

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Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της Άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούρια πλοία 30 χρόνια.

«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.

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Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της.

Σχετικά με τα F- 35 επανέλαβε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει τα F-35. Ωστόσο υπάρχουν νομικά εμπόδια για την Τουρκία να τα αποκτήσει και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».

 

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