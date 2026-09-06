ΔΕΘ 2026: Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση της Realnews για τα F-35 στην Τουρκία: «Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια»

Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F- 35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος, τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει και για το εάν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε από τον Παναγή Γαλιατσάτο για τη Realnews ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την Άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της Άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούρια πλοία 30 χρόνια.

«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της.

Σχετικά με τα F- 35 επανέλαβε ότι «δεν είναι δική μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει τα F-35. Ωστόσο υπάρχουν νομικά εμπόδια για την Τουρκία να τα αποκτήσει και προς το παρόν δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν».