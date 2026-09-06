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ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» – Τι απάντησε για τα νέα σχολικά βιβλία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, απάντησε σε κριτική για τη «woke ατζέντα» και τα νέα σχολικά βιβλία, αρνούμενος την ύπαρξη τέτοιας ατζέντας στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα νέα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές και τυχόν σφάλματα θα διορθωθούν.

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Πολιτική

Μητσοτάκης- ΔΕΘ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα», τονίζοντας πως δεν πρέπει να συγχέεται η νομική πρωτοβουλία για την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές.
  • Αναφορικά με τα νέα σχολικά βιβλία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα… θα το διορθώσουμε».
  • Ο Πρωθυπουργός κάλεσε να μην εφευρίσκονται νέες αιτίες διχασμού, επισημαίνοντας: «Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού».

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Σε ερώτηση για την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά για τη woke ατζέντα κι αν έχει μετανιώσει για τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων.

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«Έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε κι άλλες αιτίες διχασμού», είπε. «Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε η υπουργός, ούτε το υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές κι αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι που θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία… διότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε επίσης,  ότι δεν πρέπει να συγχέουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε στην πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές, οι οποίες όντως έγιναν στις ΗΠΑ όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα.

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«Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

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