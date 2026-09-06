ΔΕΘ 2026 – Μητσοτάκης: Με τον Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση – Μακάρι να μη φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον Σαμαρά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2026, αναφέρθηκε στην καλή προσωπική του σχέση με τον Κώστα Καραμανλή.

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Μητσοτάκης ΔΕΘ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχετικά με τον Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: “Με τον Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση”.
  • Αναφερόμενος στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή: “Μακάρι να μη φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να τον διαγράψουμε”.

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Για τον Κώστα Καραμανλή που δεν ήταν παρών στη χθεσινή ομιλία του και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου στην 90η ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε αρχικά ότι σέβεται και τιμά όλους τους αρχηγούς της παράταξης και διευκρίνισε ότι με τον Κώστα Καραμανλή έχει μια καλή προσωπική σχέση.

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«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά κι εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς. Επαναλαμβάνω ότι μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του Πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά» είπε χαρακτηριστικά.

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