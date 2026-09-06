Ουκρανία: Γουίτκοφ και Κούσνερ φτάνουν στο Κίεβο – «Χρειάζεται ειρήνη, αλλά είναι απαραίτητες και εγγυήσεις ασφαλείας» λέει ο Ζελένσκι

Στο Κίεβο καταφθάνουν οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να συμμετάσχουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο έγκυρη πηγή.

Οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας επίσης βρίσκονται στο Κίεβο πριν από τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους, δήλωσε μία πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε πως, αν και η χώρα του επιθυμεί το τέλος του πολέμου, προϋπόθεση αποτελεί η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.

Το μήνυμα Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση

«Είμαστε έτοιμοι για τη συζήτηση. Η Ουκρανία ήταν πάντα και θα παραμείνει εποικοδομητική. Ενδιαφερόμαστε να φέρουμε πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Χρειάζεται ειρήνη. Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας. Χρειάζεται ένας αξιοπρεπής χαρακτήρας της μεταπολεμικής ειρήνης. Οι προτάσεις μας είναι έτοιμες. Είναι σημαντικό να εργαστούμε συντονισμένα, ουσιαστικά και ρεαλιστικά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σύσκεψη της διαπραγματευτικής ομάδας πριν από τη συνάντηση με τους απεσταλμένους του Προέδρου των ΗΠΑ.