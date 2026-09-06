Διπλωματικό «σπριντ»: Στο Κίεβο οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ μετά το τετ-α-τετ με τον Πούτιν

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ετοιμάζονται να μεταβούν σήμερα στο Κίεβο, μετά την ολοκλήρωση των εντατικών συνομιλιών με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, καθώς η Ουάσινγκτον εντείνει εκ νέου την πίεσή της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν το «πυρετώδες διπλωματικό τους σαββατοκύριακο» με μια τρίωρη συνάντηση με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου. Μετά τις διαπραγματεύσεις ακολούθησε δείπνο με τον Ρώσο ηγέτη, σύμφωνα με ενημέρωση του Κρεμλίνου.

Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη συνάντηση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο το απόγευμα του Σαββάτου. Ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε στη συνέχεια τις συνομιλίες «χρήσιμες» και δήλωσε ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι είχαν «προετοιμαστεί σοβαρά για αυτό το ταξίδι». Ανέφερε ότι η αμερικανική ομάδα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τον όσο το δυνατόν ταχύτερο τερματισμό των εχθροπραξιών και κατέθεσε «μια σειρά από σκέψεις σχετικά με πιθανούς δρόμους διευθέτησης».

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ υποσχέθηκαν να χρησιμοποιήσουν «τις παρατηρήσεις και τις εκτιμήσεις που έλαβαν προσωπικά από τον Πρόεδρο της Ρωσίας» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή.

Aξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές «συζήτησαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα, τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αναμένεται στη συνέχεια να ταξιδέψουν στο Κίεβο την Κυριακή – την πρώτη τους επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.

Αεροπορικές επιθέσεις και προσωρινή παύση πλήγματων

Η επίσκεψη της αμερικανικής ομάδας στο Κίεβο πραγματοποιείται εν μέσω σχεδόν συνεχών ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και drones στην ουκρανική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένου ενός απευθείας πλήγματος την Παρασκευή στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η μεγάλη έλλειψη αναχαιτιστικών συστημάτων αεράμυνας έχει αφήσει την Ουκρανία ευάλωτη σε επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι διέταξε τριήμερη παύση των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο ώστε να συμπέσει με την επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει σε μια ευρύτερη εκεχειρία.

Ο Ζελένσκι είπε ότι μίλησε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ το Σάββατο και ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στη Μόσχα έως τη Δευτέρα.

«Από τώρα έως το τέλος του Σαββάτου, καθώς και την Κυριακή και τη Δευτέρα, η Ουκρανία είναι έτοιμη να απόσχει από πλήγματα στη Μόσχα, και περιμένουμε από τους Ρώσους να κάνουν το ίδιο όσον αφορά το Κίεβο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη: «Περιμένουμε τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ και είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική κουβέντα».

Έπαινοι Πούτιν σε Τραμπ

Στην αρχή της συνάντησης του Σαββάτου, ο Πούτιν αναγνώρισε τη δυσκολία των συνομιλιών και ζήτησε από την αμερικανική αντιπροσωπεία να ευχαριστήσει τον Τραμπ.

«Η κατάσταση που καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα δεν είναι, φυσικά, εύκολη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας ζητήσω να μεταφέρετε τις θερμότερες ευχές μου, καθώς και μια κουβέντα ευγνωμοσύνης, στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ υιοθέτησε επίσης έναν θερμό τόνο, λέγοντας στον Πούτιν ότι «όταν συνταξιοδοτηθούμε, θα έχουμε όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες και απίστευτες αναμνήσεις, και οι δικές σας θα βρίσκονται στην κορυφή όλων».

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο Ουσακόφ και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και ειδικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου. Μετά την ολοκλήρωσή τους, ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μια «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη» σε ανάρτησή του στο X.

Πλήγματα σε αεροδρόμια της περιοχής του Κιέβου

Ο Ζελένσκι είχε καταγγείλει νωρίτερα το Σάββατο ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν δύο αεροδρόμια κοντά στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένου του Μπορίσπιλ, το οποίο εξυπηρετούσε διεθνείς πτήσεις πριν από τον πόλεμο.

«Προφανώς, αυτά τα ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια αποτελούν αντίδραση στις συζητήσεις και τις προετοιμασίες σχετικά με το ενδεχόμενο η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει αεροσκάφος για να φτάσει στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την χώρα ταξιδεύουν γενικά στο Κίεβο σιδηροδρομικώς από την Πολωνία. Είναι ασαφές εάν τα αναφερόμενα ρωσικά πλήγματα θα αλλάξουν τα σχέδια της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Ο Τραμπ περιέγραψε τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ ως «σπουδαίους διαπραγματευτές» στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή. «Φέρνουν μαζί τους μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το πετύχουμε».

Το Κρεμλίνο πάντως εμφανίστηκε λιγότερο αισιόδοξο. «Χθες ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος για νέες ιδέες. Αυτή ήταν μια δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί μεσολαβητές μεταφέρουν νέες προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Πραγματικότητα στο πεδίο»

Επίσης, Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η θέση της Μόσχας παραμένει αμετάβλητη. «Η αμερικανική διοίκηση πρέπει να λάβει υπόψη τις πραγματικότητες στο πεδίο όσον αφορά το ζήτημα της ουκρανικής διευθέτησης, όπου η κατάσταση δεν αλλάζει υπέρ του Κιέβου», δήλωσε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS. Μια σειρά από σημαντικές βιομηχανικές πόλεις στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό αυξανόμενη απειλή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προελάσει σταδιακά τους τελευταίους μήνες.

Τα ρωσικά πλήγματα συνεχίστηκαν και σε άλλα σημεία της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών επιθέσεων σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και σε ένα εργοστάσιο στην κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Ενόψει της επίσκεψης των Αμερικανών μεσολαβητών, ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή: «Ο στόχος μας είναι να έχουμε μια επίσκεψη και διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά που θα είναι όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικές και ουσιαστικές. Πρέπει να αναζητήσουμε ρεαλιστικές επιλογές για το πώς θα δώσουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο».