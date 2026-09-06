Ιρανική επίθεση σε αμερικανικό drone στα Στενά του Ορμούζ – Κλιμάκωση και στην Υεμένη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αμερικανικό drone στα Στενά του Ορμούζ. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστηρίζουν πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να εισέλθει σε «προστατευόμενη περιοχή».- Το IRGC επανέλαβε τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, διεμηνύοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί εχθρική θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση.- Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ταΐζ της Υεμένης, πόλη που αποτελεί βασικό μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ της κυβέρνησης και των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι.

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Tο Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε βάρος αμερικανικού drone στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να υποστηρίζουν πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχείρησε να εισέλθει σε περιοχή όπου η Τεχεράνη χαρακτηρίζει ως προστατευόμενη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του IRGC, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκαν στο τηλεχειριζόμενο αμερικανικό drone, το οποίο, όπως ανέφεραν, «προσπαθούσε να εισέλθει στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών του Ορμούζ».

Στην ανακοίνωσή του, το IRGC επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό, χαρακτηρίζοντάς την στρατηγικής σημασίας και υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν ότι οποιαδήποτε ενέργεια θεωρηθεί εχθρική θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική απάντηση, κλιμακώνοντας τη ρητορική απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Αυστηρή προειδοποίηση στις ΗΠΑ

Το IRGC απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά πρέπει να εγκαταλείψει την περιοχή και να σταματήσει, όπως αναφέρει, τις «εχθρικές ενέργειες».

Ισχυρές εκρήξεις στην Υεμένη

Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη Ταΐζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, σύμφωνα με αναφορές του Al Jazeera Arabic.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση των εκρήξεων, ούτε έχει υπάρξει επίσημος απολογισμός για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Οι αναφορές για τις εκρήξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ταΐζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της παρατεταμένης σύγκρουσης στην Υεμένη.

Δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας και οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε σφοδρές και αιματηρές συγκρούσεις για τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης.

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