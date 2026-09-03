Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Πίσω από τη διάσημη κοσμοπολίτικη εικόνα της Μυκόνου υπάρχει ένα νησί που έχει πολλά ακόμη να πει. Η δημοσιογράφος Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει στην «άλλη» Μύκονο και συναντά ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, τυροκομούν, ψαρεύουν και κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις. Από τις ξερολιθιές και τα αμπέλια μέχρι τα τυριά και τις τοπικές γεύσεις, μια Μύκονος αυθεντική αποκαλύπτεται.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.