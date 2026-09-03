Φουρνά Ευρυτανίας:  Τι απαντά η δασκάλα για το σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που αποχώρησε από το χωριό

Αποκρούει η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «Νέα Ζωή στο Χωριό», Παναγιώτα Διαμαντή, τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας του Στέφανου και της Βασιλικής ότι στη Φουρνά Ευρυτανίας έμεναν σε παραχωρημένο σπίτι, που είχε ποντίκια και εξ αυτού του λόγου αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Η Παναγιώτα Διαμαντή έκανε, μάλιστα, λόγο για «γελοιότητες».

Με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Παναγιώτα Διαμαντή επιχειρεί να αποσαφηνίσει τι συνέβη με την κατοικία της οικογένειας, απορρίπτοντας όσα ειπώθηκαν περί «αρουραίων και ποντικιών».

Όπως εξήγησε, ο Στέφανος και η Βασιλική αρχικά εγκαταστάθηκαν σε κατοικία της οποίας το ενοίκιο καλυπτόταν μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό», ώστε η οικογένεια να μπορέσει να κάνει τα πρώτα της βήματα στη Φουρνά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια αποφάσισε να αναζητήσει έναν μεγαλύτερο χώρο και επέλεξε να μεταφερθεί σε μία διπλοκατοικία, η οποία διέθετε τέσσερα δωμάτια, σοφίτα και τζάκι. Το συγκεκριμένο ακίνητο παρέμενε κλειστό για περίπου 20 έως 25 χρόνια.

Μετακόμισαν σε άλλο σπίτι άνευ αντιτίμου

Η Παναγιώτα Διαμαντή ανέφερε ότι, έπειτα από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, συμφωνήθηκε η παραχώρηση της κατοικίας χωρίς καταβολή ενοικίου, με αντάλλαγμα να πραγματοποιηθούν εργασίες για την ανακαίνισή της.

Σε ό,τι αφορά τις αναφορές για ύπαρξη «αρουραίων και ποντικιών», τις οποίες χαρακτήρισε «γελοιότητες», η δασκάλα υποστήριξε ότι πρόκειται για περιγραφή που είχε κάνει ο μάστορας σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αρχικά το ακίνητο, πριν αρχίσουν οι εργασίες και πριν εγκατασταθεί εκεί η οικογένεια. Κατά την ίδια, η οικογένεια ξεκίνησε τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν στην κατοικία με τη συνδρομή του μάστορα, προκειμένου το σπίτι να ανακαινιστεί.

Παράλληλα, η Παναγιώτα Διαμαντή θέλησε να ξεκαθαρίσει και το πώς πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση νέων οικογενειών στη Φουρνά. Όπως ανέφερε, ορισμένες μετακινήθηκαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα «Νέα Ζωή στο Χωριό», ενώ άλλες αποφάσισαν να εγκατασταθούν εκεί με δικά τους μέσα και χωρίς τη συγκεκριμένη υποστήριξη. «Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία», ανέφερε η δασκάλα του χωριού.

Η ανάρτηση της Παναγιώτας Διαμαντή

«Επειδή τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί αρκετές ανακρίβειες, θεωρώ σημαντικό να βάλουμε τα πραγματικά δεδομένα στη θέση τους.

Σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.

Από τις οικογένειες αυτές, κάποιες ήρθαν στο χωριό μέσα από το πρόγραμμα της «Νέας Ζωής στο Χωριό» και υποστηρίχθηκαν τους πρώτους τρεις μήνες, μέχρι να μπορέσουν να οργανώσουν τη νέα τους καθημερινότητα και να σταθούν στα πόδια τους.

Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους. Εργάζονται, ανακαινίζουν και φροντίζουν τα σπίτια τους και έχουν επιλέξει να χτίσουν ξανά τη ζωή τους στη Φουρνά.

Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία. Και αυτό έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε να ισχύει και για τις υπόλοιπες 11 οικογένειες που έχουν μετοικήσει μέσω της Νέας Ζωής στο Νέα Ζωή στο Χωριό στην υπόλοιπη Ελλάδα!

**Η 12η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία μετακόμισης».