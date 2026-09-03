Αντιδράσεις για σχολικά βιβλία που παρουσιάζουν διαφορετικές μορφές οικογένειας – ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδράσεις και ενδοκυβερνητική δυσαρέσκεια προκάλεσε δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» που ανέφερε ότι εικόνες από σχολικά βιβλία που προορίζονται για μαθητές δημοτικού και περιλαμβάνουν αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, που κατά αρκετούς συνιστούν προώθηση της woke ατζέντας. Πρόκειται για αναφορές στη γλώσσα της Β’ Δημοτικού και το βιβλίο της ΣΤ’ τάξης για το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή».

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως «οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο προσεκτικά». «Θεωρώ ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά Δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να δείχνουμε και αυξημένη ευαισθησία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του παραπέμπει στις αποφάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που πραγματοποίησε μέσω διαδοχικών σταδίων την αξιολόγηση των διδακτικών βιβλίων. «Αρμόδιες, ανεξάρτητες, επιστημονικές επιτροπές, με συνολικά περισσότερα από 900 μέλη, με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου ολοκληρώθηκαν με την επίσημη υποβολή των πορισμάτων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, προέβησαν στην δημοσίευση των διδακτικών βιβλίων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης, χωρίς καμία παρέμβαση στο περιεχόμενό τους, καθώς η υποχρέωση αυτή αποτελεί συμβατική δέσμευση», αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Παιδείας. Να σημειωθεί ότι τα βιβλία εντάσσονται στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, ο οποίος θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2027-2028.

«Κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού»

Μετά το σάλο που προκλήθηκε ο συγγραφέας του βιβλίου, Μανούσος Μαραγκουδάκης, ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο woke ατζέντας στο δικό μου βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού, αυτό το τονίζω γιατί είμαι 100% εναντίον της wοke ατζέντας. Απλώς στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού αναφέρεται μαζί με άλλες σύγχρονες μορφές οικογένειας και οι οικογένειες ομοφύλων που δεν είναι woke ατζέντα ακριβώς. Είναι θέμα πραγματιστικό και θέμα συνταγματικό, έτσι όπως έχει καθοριστεί, ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες».

Να σημειωθεί ότι τα δύο βιβλία έχουν ήδη επίσημα εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο.