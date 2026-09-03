Τραμπ: Έχουμε σχεδόν απεριόριστα πυρομαχικά – Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη τα χρήματα που έδωσε ο Μπάιντεν στην Ουκρανία

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Σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «σχεδόν απεριόριστες ποσότητες» πυρομαχικών μεσαίας και υψηλής κατηγορίας για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, απορρίπτοντας δημοσιεύματα που εγείρουν ερωτήματα για τα αμερικανικά αποθέματα. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να ζητήσει από την Ευρώπη χρήματα για εξοπλισμό που, κατά τον ίδιο, θα μπορούσε να είχε πληρώσει η ίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα εναντίον όσων θεωρεί ότι δεν παρουσιάζουν με ακρίβεια τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τους «προδοτικά καθάρματα».

«Σχεδόν απεριόριστες ποσότητες πυρομαχικών»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ περισσότερα πυρομαχικά από όσα θα μπορούσαν να χρειαστούν όχι μόνο για την επιχείρηση στο Ιράν, αλλά ακόμη και για έναν άλλο πόλεμο, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά απίθανο».

«Έχουμε σχεδόν απεριόριστες ποσότητες πυρομαχικών μεσαίας και υψηλής κατηγορίας, πολύ περισσότερες από όσες θα μπορούσαμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε άλλο πόλεμο», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική παραγωγή πυρομαχικών βρίσκεται «σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν» και ότι η χώρα δημιουργεί αποθέματα προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

Προς το παρόν τα πυρομαχικά «μένουν στις ΗΠΑ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του στις πωλήσεις αμερικανικών πυρομαχικών προς άλλες χώρες.

Όπως είπε, αυτή την περίοδο η Ουάσινγκτον κρατά τον εξοπλισμό για τις δικές της ανάγκες αντί να τον πουλά σε τρίτους.

«Τα κρατάμε για εμάς, για τις ΗΠΑ, αντί να τα πουλάμε σε άλλους», έγραψε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πωλήσεις προς τους συμμάχους «σύντομα θα αρχίσουν ξανά».

Επίθεση στον Μπάιντεν για την Ουκρανία

Ο Τραμπ συνέδεσε στη συνέχεια τα αμερικανικά αποθέματα με τη στρατιωτική υποστήριξη που παρείχε η προηγούμενη κυβέρνηση στην Ουκρανία.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν παρέδωσε στην Ουκρανία, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, πολύ περισσότερα πυρομαχικά από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

«Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και στο ΝΑΤΟ, δωρεάν, τα οποία θα είχε πληρώσει η Ευρώπη, αν απλώς της το είχαν ζητήσει», έγραψε.

«Θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, έστω και καθυστερημένα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να ζητήσει αυτά τα χρήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει στην ανάρτησή του με ποιον τρόπο, από ποιες συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες ή μέσω ποιου μηχανισμού θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.

«Εμείς, όμως, θα ζητήσουμε αυτά τα χρήματα, έστω και κάπως καθυστερημένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Τραμπ συνδέει έτσι δύο από τα σημαντικότερα μέτωπα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και τη χρηματοδότηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει την επανέναρξη των πωλήσεων αμερικανικών πυρομαχικών προς τους συμμάχους.