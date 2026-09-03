Μπεν Γκβιρ: Προτείνει την εκκένωση της Γάζας – «Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες»

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, πρότεινε την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας και τη μετεγκατάσταση των κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού, ένα σχέδιο «εθελοντικής μετανάστευσης» που αφορά αρχικά 250.000 Γαζαίους εντός ενός έτους, με στόχο να φτάσει τα 1,86 εκατομμύρια σε επτά χρόνια. Το αμφιλεγόμενο αυτό σχέδιο, το οποίο ο Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε ρεαλιστικό, έχει υποστηριχθεί και από τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ενώ παρόμοιες ιδέες είχαν προταθεί στο παρελθόν και από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, παρά το γεγονός ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών συνιστά έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΡΑΗΛ - ΜΠΕΝ ΓΚΒΙΡ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:REUTERS
ΙΣΡΑΗΛ - ΜΠΕΝ ΓΚΒΙΡ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, πρότεινε την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας και τη μετεγκατάσταση των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού. «Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», δήλωσε ο ακροδεξιός υπουργός.
  • Το σχέδιο του Μπεν Γκβιρ προβλέπει την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 Γαζαίων εντός ενός έτους, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι «το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας εφόσον οι ΗΠΑ ανάψουν το πράσινο φως».
  • Αυτή η πρόταση είχε προταθεί και από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι «ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

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Σε μια ακόμη εμπρηστική δήλωση προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προτείνοντας την εκκένωση της Λωρίδας της Γάζας και την μετεγκατάσταση των σχεδόν δύο εκατομμυρίων κατοίκων της σε χώρες του εξωτερικού.

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Πρόκειται για το σχέδιο που παρουσίασε σήμερα ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και θα αφορά την «εθελοντική μετανάστευση» 250.000 Γαζαίων εντός ενός έτους, με απώτερο σκοπό ο αριθμός αυτός να ανέλθει σε 1,86 εκατομμύρια σε βάθος επταετίας.

«Αντί να σκάβουν τούνελ, είναι ώρα να ετοιμάσουν βαλίτσες», είπε ο ακροδεξιός υπουργός, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ παρουσιάζοντας το αμφιλεγόμενο σχέδιο εν όψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου. «Είναι ρεαλιστικό  σχέδιο», υποστήριξε ο κυβερνητικός εταίρος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας πως «αρκετές χώρες είναι έτοιμες να δεχτούν τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας». Ωστόσο, ο ίδιος δεν διευκρίνισε σε ποιες χώρες αναφέρεται. Πρότεινε, μάλιστα, το Ισραήλ να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα στις χώρες που θα συμφωνήσουν να δεχτούν μετανάστες από τη Γάζα.

ΓΑΖΑ - ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/ATEF SAFADI
ΓΑΖΑ – ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/EPA/ATEF SAFADI

Σε αντίστοιχο πνεύμα, χθες, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς είπε: «Το Ισραήλ είναι έτοιμο να προχωρήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου μετεγκατάστασης του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας εφόσον οι ΗΠΑ ανάψουν το πράσινο φως».

Η πρόταση αυτή, όσο ακραία και εάν φαίνεται, την είχε προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Συγκεκριμένα, είχε προτείνει να «καθαρίσει» τη Γάζα, ύστερα από τη μεταφορά των περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία, προτού υποχωρήσει λόγω της δημόσιας κατακραυγής που προκάλεσε η πρόταση αυτή.

Στις χθεσινές του δηλώσεις ο Ισραέλ Κατς ισχυρίστηκε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα του, απλώς την έχει παγώσει μπροστά στις πιέσεις από αραβικές χώρες». «Αλλά το σχέδιο δεν έχει εγκαταλειφθεί, αποτελεί αντικείμενο συνεχιζόμενων συζητήσεων, ακόμη και τώρα», υποστήριξε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι δήθεν «το 80% (των κατοίκων της Γάζας) θέλει να φύγει, αλλά η Χαμάς τους εμποδίζει».

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, είχε προτείνει την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου ακόμη και για τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι «ο αναγκαστικός εκτοπισμός πληθυσμών αποτελεί έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

 

 

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