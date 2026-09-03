Κυψέλη: Τρία από τα τέσσερα ανήλικα είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης – Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα εντός διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το MEGA, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που έγιναν στο νεκρό βρέφος καθώς και στα παιδιά που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι της φρίκης, έδειξαν ότι η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης.

Ωστόσο, διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα για τον 9χρονο. Σύμφωνα με το DNA, είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, όχι όμως και του 43χρονου.