Ινδονησία: Σκάνδαλο με σχολικά γεύματα – Πάνω από 1.700 δηλητηριάσεις σε 3 ημέρες

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Σοβαρά προβλήματα στο γιγαντιαίο πρόγραμμα δωρεάν σχολικών γευμάτων της Ινδονησίας αποκαλύπτει νέο κύμα μαζικών τροφικών δηλητηριάσεων, με περισσότερους από 1.700 μαθητές, εκπαιδευτικούς και άλλους πολίτες να αρρωσταίνουν μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε στην Κεντρική Ιάβα, όπου 752 μαθητές και 25 εκπαιδευτικοί, συνολικά 777 άνθρωποι, εμφάνισαν διάρροια και εμετούς μετά την κατανάλωση δωρεάν γεύματος που διανεμήθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου.

Την ίδια εβδομάδα είχαν καταγραφεί άλλα τρία περιστατικά μαζικής τροφικής δηλητηρίασης, με συνολικά 950 ανθρώπους να αρρωσταίνουν, ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων σε περισσότερα από 1.700 μέσα σε τρεις ημέρες.

Κοτόπουλο που ήταν «γλοιώδες»

Στο λύκειο της πόλης Λάσεμ, οι μαθητές είχαν λάβει ως γεύμα ψητό κοτόπουλο. Ωστόσο, πριν από τη διανομή, άτομο που είχε αναλάβει να δοκιμάσει το φαγητό διαπίστωσε ότι ορισμένα κομμάτια ήταν «γλοιώδη».

«Αυτά που ήταν γλοιώδη είχαν ήδη απομακρυνθεί. Ο υπεύθυνος της κουζίνας είπε ότι το φαγητό είχε μαγειρευτεί στις 3 τα ξημερώματα και καταναλώθηκε το μεσημέρι», δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου, Τζουχαρτούτικ.

Οι περισσότεροι από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που εμφάνισαν συμπτώματα επέστρεψαν στα σπίτια τους, ενώ 15 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με τον γιατρό Τζόκο Παριάντο, ο οποίος περιέθαλψε τους ασθενείς.

Η ακατάλληλη αποθήκευση τροφίμων και οι μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ της παρασκευής και της διανομής των γευμάτων συγκαταλέγονται στα προβλήματα που έχουν συνδεθεί επανειλημμένα με τις δηλητηριάσεις.

664 μαθητές αρρώστησαν σε άλλο περιστατικό

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, 664 μαθητές είχαν αρρωστήσει στο Σιντοάρτζο της Ανατολικής Ιάβας μετά την κατανάλωση γευμάτων του ίδιου κυβερνητικού προγράμματος. Η λειτουργία της κουζίνας που συνδέθηκε με το περιστατικό ανεστάλη την Τετάρτη.

Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν ακόμη δύο περιστατικά: 49 άνθρωποι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση στην πόλη Νγκαντζούκ της Ανατολικής Ιάβας και άλλοι 237 στην περιοχή Αγκάμ της Δυτικής Σουμάτρας.

Τα στοιχεία επικαλέστηκε ο βουλευτής Τσαρλς Χονόρις, μέλος του μοναδικού πολιτικού κόμματος που βρίσκεται εκτός του κυβερνητικού συνασπισμού.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Πρόκειται για αποτυχία του συστήματος», έγραψε στο Instagram.

Καταγγελία για 50.000 περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί ο συνολικός απολογισμός που επικαλέστηκε ο Χονόρις. Σύμφωνα με τον ίδιο, βάσει στοιχείων των υγειονομικών υπηρεσιών, έως την 1η Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 άνθρωποι είχαν επηρεαστεί από περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης που συνδέονται με το πρόγραμμα.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διατροφής, Σουνταριόνο, δήλωσε σε κοινοβουλευτική ακρόαση ότι οι υποθέσεις τροφικής δηλητηρίασης θα αντιμετωπιστούν «σοβαρά».

Το πρόγραμμα των 12,94 δισ. δολαρίων του Προέδρου Πραμπόβο

Το πρόγραμμα δωρεάν γευμάτων, προϋπολογισμού 12,94 δισ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο και ξεκίνησε πέρυσι με στόχο τη βελτίωση της διατροφής δεκάδων εκατομμυρίων παιδιών.

Ωστόσο, το φιλόδοξο εγχείρημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με καταγγελίες για διαφθορά, αλλαγές στην ηγεσία του αρμόδιου φορέα και επανειλημμένα περιστατικά μαζικών τροφικών δηλητηριάσεων.

Η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Έρευνα της Saiful Mujani Research and Consulting τον Ιούλιο έδειξε ότι μόλις ένας στους τρεις πολίτες δήλωνε ικανοποιημένος από το πρόγραμμα, με τις τροφικές δηλητηριάσεις να αναφέρονται ως ένας από τους βασικούς λόγους της αρνητικής εικόνας.