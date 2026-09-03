Ηράκλειο: LIVE η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ

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Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ, Ομιλία
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Δείτε σε απευθείας μετάδοση από το Ηράκλειο Κρήτης την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ίδρυση του κινήματος, που πραγματοποιείται στην πλατεία Ελευθερίας.

Δείτε live:

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