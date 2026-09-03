Σκύρος: Προσήχθη ύποπτος για την πυρκαγιά στη Χάρτσα – Εξετάζεται αν συνδέεται με τη φωτιά που έκαψε πάνω από 4.000 στρέμματα στο Κλούθρο

Στοιχεία για την εμπλοκή ενός άνδρα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου στη θέση Χάρτσα της Σκύρου, καίγοντας έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, έχουν προκύψει από την έρευνα των ανακριτικών αρχών του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ παράλληλα εξετάζεται εάν ο ίδιος συνδέεται και με τη μεγάλη πυρκαγιά της 15ης Αυγούστου στη θέση Κλούθρο.

Συγκεκριμένα, οι Ανακριτικές Ομάδες Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, με το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας και υπό τις οδηγίες της Δ.Α.Ε.Ε., διεξήγαγαν έρευνα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σκύρο.

Από τη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων και την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, στοιχεία για την εμπλοκή ενός άνδρα στην πυρκαγιά της 29ης Αυγούστου, ο οποίος προσήχθη ως ύποπτος.

Εξετάζεται αν συνδέεται με τη φωτιά στη θέση Κλούθρο τον Δεκαπενταύγουστο

Παράλληλα, οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται και με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Αυγούστου στη θέση Κλούθρο και είχε ως αποτέλεσμα να καούν 4.090 στρέμματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας αξιολογούνται από τις ανακριτικές αρχές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο προσαχθείς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης αλκοόλ. Κατά τις ίδιες πηγές, συγγενικά του πρόσωπα τον έχουν κατονομάσει ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση, ενώ ο ίδιος δεν έχει ομολογήσει την πράξη.

Ο προσαχθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί και η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η Δ.Α.Ε.Ε. και το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας συνεχίζουν την έρευνα στη Σκύρο, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης των πυρκαγιών και την απόδοση τυχόν ευθυνών.