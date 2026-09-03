Σδούκου κατά ΕΛ.Α.Σ. για την πατριωτική συνεισφορά: «Παίρνουν πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη – Καλά ξεμπερδέματα»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου επέκρινε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της, Γιώργο Παππά, για την αναδίπλωση στις εξαγγελίες τους περί «Πατριωτικής Εισφοράς» και την καταγραφή κοσμημάτων. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανακαλεί τις υποσχέσεις της και κάνει «κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα», αναφερόμενη επίσης σε ανασκευές για φοιτητική ενίσχυση και νέες κατοικίες.

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ΣΔΟΥΚΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΔΟΥΚΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΝΤΙΜΕ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αλεξάνδρα Σδούκου σχολίασε ότι «παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα». Καλά ξεμπερδέματα, πρόσθεσε.
  • Ο αν. Τομεάρχης Οικονομικών κ. Παππάς αρχικά δήλωσε ότι η «Πατριωτική Εισφορά» θα περιλαμβάνει κοσμήματα, για να διαψεύσει λίγες ώρες αργότερα όσα ο ίδιος είχε πει.
  • Στελέχη του κ. Τσίπρα άρχισαν να ανασκευάζουν την εξαγγελία για 50.000 νέες κατοικίες, μιλώντας πλέον για ανακαινίσεις.

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«Παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Καλά ξεμπερδέματα», ήταν το σχόλιο της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου αναφορικά με την αναδίπλωση του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς και την καταγραφή κοσμημάτων.

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Αναλυτικά η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Μετά την ομιλία Τσίπρα, ξεκίνησαν τα δύσκολα για τα στελέχη του, που καλούνται τώρα να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Από το πρωί, ο αν. Τομεάρχης Οικονομικών κ. Παππάς μάς είπε ότι η ‘Πατριωτική Εισφορά’ θα περιλαμβάνει ακόμη και περιουσιακά στοιχεία, όπως κοσμήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του ή σε μια θυρίδα, για να διαψεύσει λίγες ώρες αργότερα όσα ο ίδιος είχε πει.

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας «Τσιπρικά μαθηματικά», προσπάθησε να μας πείσει ότι το ετήσιο κόστος των 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ επί δέκα μήνες δεν πολλαπλασιάζεται επί τέσσερα στην τετραετία, δηλαδή δεν φτάνει το 1,6 δισεκατομμύριο, αλλά παραμένει αθροιστικά στα 400 εκατομμύρια!

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Την ίδια ώρα, στελέχη του κ. Τσίπρα άρχισαν να ανασκευάζουν την εξαγγελία για 50.000 νέες κατοικίες, μιλώντας πλέον για ανακαινίσεις.

Όσο για τα έσοδα της «Πατριωτικής Εισφοράς», που υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παροχές, υπάρχει μια «μικρή» υστέρηση 12,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τα έξοδα.

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Επειδή αντιλαμβάνονται ότι η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να δεχθεί ένα «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Νο2», παίρνουν ήδη πίσω τη μία εξαγγελία μετά την άλλη και κάνουν κυβιστήσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Καλά ξεμπερδέματα».

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