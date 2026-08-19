Μπεν Γκβιρ: Σάλος με τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ για τη Γάζα – Καταδικάζουν Γερμανία και Γαλλία

Σάλος έχει ξεσπάσει με την νέα επιθετική δήλωση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ότι «το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 ανθρώπους κάθε νύχτα στη Γάζα». Την δήλωση έσπευσαν να καταδικάσουν Γερμανία και Γαλλία.

Ο μεν καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως «καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα τις απάνθρωπες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο δηλώσεις που διατυπώθηκαν από τον υπουργό Μπεν Γκβιρ», οι οποίες είναι «απαράδεκτες».

Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε επίσης σήμερα ότι «τα τελευταία μέτρα που ελήφθησαν από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Δυτική Όχθη, κυρίως ο νέος διαγωνισμός για την κατασκευή κατοικιών για εποίκους σ’ αυτό το κατεχόμενο έδαφος, παρακολουθούνται με μεγάλη ανησυχία από τον καγκελάριο».

Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Χίλε, «δεν πρέπει να υπάρξει κανένα νέο μέτρο προσάρτησης στη Δυτική Όχθη, ούτε επίσημο ούτε πολιτικό ούτε κατασκευή ούτε καμιάς άλλης φύσης, που τα αποτελέσματά του να οδηγούν όλο και πιο φανερά σε μια προσάρτηση». «Εξάλλου, αυτό αντιβαίνει στη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε εκφράζοντας τη λύπη του γι’ αυτό.

Από την πλευρά της η Γαλλία δια του υπουργού Εξωτερικών, Ζαν – Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε σήμερα «ανυπόφορες και απάνθρωπες» τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή. Είναι ο λόγος για τον οποίο καταδικάσαμε τον υπουργό Μπεν Γκβιρ, οι πρόσφατες δηλώσεις του οποίου είναι ανυπόφορες και απάνθρωπες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Montagne.