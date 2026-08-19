Πτολεμαΐδα: 35χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε 37χρονο έπειτα από έντονο διαπληκτισμό – Εκτός κινδύνου το θύμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/08) στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας 35χρονος άνδρας, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό με έναν 37χρονο, φέρεται να του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 35χρονος επιτέθηκε στον 37χρονο, τραυματίζοντάς τον στη βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο τραυματίας χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, για τα τραύματά του.

Οι αστυνομικές Αρχές, κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Ο 35χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Μεσημβρινές ώρες χθες (18-08-2026) στην Πτολεμαΐδα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, συνέλαβαν 35χρονο ημεδαπό, ο οποίος προχθές (17-08-2026) το βράδυ επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος 37χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντάς τον.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και ενδελεχούς έρευνας του περιστατικού, προέκυψε ότι ο 35χρονος, διαπληκτίστηκε (ένεκα προσωπικών διαφορών) με τον 37χρονο στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στην βουβωνική χώρα, στο αριστερό πόδι και στην κοιλιακή χώρα.

Ο παθών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενος.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης».