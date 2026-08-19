Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε ο λύκος που επιτέθηκε σε 4χρονη στην Πολίχνη – ΦΩΤΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αίσιο τέλος είχε η ευρεία επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό και τη «σύλληψη» του θηλυκού λύκου που συνδέεται με την επίθεση και τον τραυματισμό ενός 4χρονου παιδιού στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Το άγριο ζώο, το οποίο τους τελευταίους μήνες εμφανιζόταν συστηματικά σε κατοικημένες περιοχές της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης προς αναζήτηση τροφής, εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα επιβαρημένη κατάσταση: εξαθλιωμένο, υποσιτισμένο και με ακρωτηριασμένο το πίσω αριστερό του άκρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις για εμπλοκή του συγκεκριμένου ζώου σ«ο περιστατικό της Πολίχνης. Αμέσως μετά το συμβάν, το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ προχώρησε στην έκδοση απόφασης για την άμεση απομάκρυνσή του.

Είχε προηγηθεί ευρεία σύσκεψη στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ καθοριστική ήταν η εισήγηση των ειδικών του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Wild Wolf. Με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης άγριας ζωής σε αστικό ιστό, η επίθεση σε άνθρωπο κατατάσσεται στη μέγιστη βαθμίδα επικινδυνότητας. Η συνεχής παρουσία του ζώου κοντά σε κατοικημένες ζώνες, σε συνδυασμό με την κακή κατάσταση της υγείας του, κατέστησαν την απομάκρυνσή του επιβεβλημένη για την ασφάλεια των πολιτών.

Πώς στήθηκε η επιχείρηση παγίδευσης και «σύλληψης» του ζώου

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Πέμπτης 13 Αυγούστου, την πρώτη κιόλας νύχτα ενεργοποίησης των ειδικών παγίδων που είχαν τοποθετηθεί από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ».

Αμέσως μετά την παγίδευση, εξειδικευμένη Ομάδα Επέμβασης της «Καλλιστώς», σε συνεργασία με στελέχη του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, ανέλαβε τον απεγκλωβισμό και τη φροντίδα του ζώου.

Από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μικρόσωμη θηλυκή λύκαινα, βάρους 24,5 κιλών. Το ζώο έφερε πολλαπλές ουλές από παλαιότερους τραυματισμούς, ενώ στο ακρωτηριασμένο πίσω αριστερό πόδι υπήρχε ανοιχτή πληγή με ενεργή αιμορραγία.

Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τοποθετήθηκε σε ειδικό κλωβό μεταφοράς, όπου παρέμεινε υπό στενή παρακολούθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ανακτώντας ομαλά τις αισθήσεις της από την αναισθησία.

Η μεταφορά στον «ΑΡΚΤΟΥΡΟ» και οι επόμενες ενέργειες

Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα αίματος τα οποία θα αποσταλούν στο Εργαστήριο του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ για μοριακή και γενετική ταυτοποίηση, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Callisto NGO (@callisto_society)

Το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου, το ζώο παραδόθηκε στην περιβαλλοντική οργάνωση «ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ» και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας.

Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υποβληθεί σε εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις υπό την επίβλεψη της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.