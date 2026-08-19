Φυλακές Διαβατών: Στο νοσοκομείο 3 κρατούμενοι έπειτα από φωτιά σε στρώμα

Αναστάτωση προκλήθηκε χθες, 18 Αυγούστου 2026, το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης, λόγω φωτιάς σε στρώμα κελιού. Ως αποτέλεσμα, τρεις κρατούμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Φυλακές Διαβατών
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα, μέσα σε κελί.
  • Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες (18/8/2026), το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα, μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

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Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.

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