Φυλακές Διαβατών: Στο νοσοκομείο 3 κρατούμενοι έπειτα από φωτιά σε στρώμα

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Αναστάτωση προκλήθηκε χθες (18/8/2026), το απόγευμα, στις φυλακές Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε στρώμα, μέσα σε κελί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και η εξωτερική φρουρά του σωφρονιστικού καταστήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν, τρεις κρατούμενοι χρειάστηκε να μεταφερθούν προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού.