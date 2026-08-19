Χαλκιδική: Πώς η μάνα που έδωσε μάχη με τα κύματα για να σώσει το παιδί της, επανήλθε στη ζωή

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, όταν μία 41χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα, την ώρα που κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της.

Η γυναίκα προσπάθησε να προστατεύσει το ανήλικο παιδί της, με αποτέλεσμα να δεχθεί η ίδια το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης του κύματος. Έχασε την ισορροπία της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και άμμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 50 μέτρα από τον ναυαγοσωστικό πύργο, την ώρα που στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι και επικρατούσε έντονος κυματισμός. Η παραλία είχε σημανθεί με κίτρινη σημαία, ενώ οι λουόμενοι είχαν ενημερωθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των συνθηκών στη θάλασσα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο σύζυγος της 41χρονης, το ζευγάρι γνώριζε ότι η θάλασσα ήταν επικίνδυνη, ωστόσο πλησίασε στα κύματα. Λίγο αργότερα, ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε το παιδί τους στην αγκαλιά της.

50 λεπτά αγωνίας μέχρι να ανακτήσει τις αισθήσεις της

Τη γυναίκα εντόπισαν δύο ναυαγοσώστες, ο Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός και ο Γιώργος Διμπινούδης. Όπως ανέφερε ο πρώτος στο thestival.gr, είδαν έναν άνδρα να κρατά τη γυναίκα, η οποία βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος, και έσπευσαν αμέσως στο σημείο, με φιάλη οξυγόνου.

Οι ναυαγοσώστες τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και διαπίστωσαν ότι είχε σφυγμό, αλλά δεν είχε τις αισθήσεις της. Ο κορεσμός του οξυγόνου της ήταν εξαιρετικά χαμηλός και ασταθής, με τις ενδείξεις να φτάνουν περίπου στο 50%, ενώ αρχικά το οξύμετρο δυσκολευόταν ακόμη και να καταγράψει αξιόπιστα τον σφυγμό και την οξυγόνωσή της.

Χορήγησαν άμεσα καθαρό οξυγόνο και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών. Στο σημείο έφτασε περιπολικό, ενώ, λόγω της σοβαρής υποξυγοναιμίας, χρειάστηκε να μεταφερθεί και δεύτερη φιάλη οξυγόνου από τον ναυαγοσωστικό πύργο, των Νέων Φλογητών.

Η μάχη των δύο ναυαγοσωστών διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. Σταδιακά η κατάσταση της 41χρονης άρχισε να βελτιώνεται, μέχρι που ανέκτησε τις αισθήσεις της, ενώ παράλληλα ο κορεσμός του οξυγόνου της παρουσίασε αισθητή βελτίωση.

Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την περαιτέρω νοσοκομειακή αντιμετώπισή της και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και νοσηλεύτηκε.