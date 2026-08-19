Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο που οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία

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Οι σχολικές εκδρομές περνούν σε μια νέα εποχή, καθώς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά σε ένα ενιαίο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι δύο νέες υπουργικές αποφάσεις της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, επιχειρούν να δώσουν στις εκδρομές πιο σαφή εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τις δικλίδες ασφαλείας και αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων.

Η βασική φιλοσοφία του νέου πλαισίου, είναι ότι η μάθηση δεν σταματά στην πόρτα της σχολικής αίθουσας. Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, επιστημονικά κέντρα, φυσικά τοπία και δράσεις κοινωνικής προσφοράς μπορούν να αποτελέσουν ζωντανά πεδία μάθησης, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδέσουν τη θεωρία με την εμπειρία και να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την επαφή τους με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Παράλληλα, οι νέες ρυθμίσεις, επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα: την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Περισσότεροι συνοδοί όπου απαιτείται, αυστηρότερες προϋποθέσεις για τα τουριστικά γραφεία, σαφέστεροι κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και διευκολύνσεις για τη συμμετοχή μαθητών των Ειδικών Σχολείων, συνθέτουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές.

Τουλάχιστον 6 εκδρομές τον χρόνο στην Πρωτοβάθμια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα δημοτικά σχολεία, καθώς για πρώτη φορά καθιερώνεται ελάχιστος αριθμός έξι εκδρομών ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία. Παράλληλα, μέσα από τις εκδρομές επιδιώκεται η καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, αλλά και η ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας των μαθητών.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε ότι στόχος είναι «ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο», όπου η γνώση δεν περιορίζεται μέσα στην τάξη αλλά συνδέεται με την εμπειρία.

Περισσότεροι συνοδοί όταν χρειάζεται

Το νέο πλαίσιο δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στα σχολεία να ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση και την καλύτερη εποπτεία των μαθητών. Έτσι, η αύξηση των εκπαιδευτικών μετακινήσεων συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προστασία των παιδιών.

Η εκδρομή γίνεται μάθημα ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις συνδέονται πλέον και με δράσεις ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο μιας εκδρομής μπορούν να πραγματοποιούνται δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχής βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, ανάπλασης χώρων, αλλά και καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Με αυτόν τον τρόπο, η εκδρομή δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια ευκαιρία αλλαγής περιβάλλοντος, αλλά και ως μέσο σύνδεσης της σχολικής γνώσης με την κοινωνική συμμετοχή και την προσφορά.

Ειδικά σχολεία: Μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής

Διευκολύνεται και η συμμετοχή των μαθητών των Ειδικών Σχολείων στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσοστό μαθητών που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας εκδρομής μειώνεται από 70% σε 50%. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει πρακτικές δυσκολίες που μέχρι σήμερα μπορούσαν να εμποδίζουν την πραγματοποίηση εκδρομών και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων.

Νέοι κανόνες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσει μαθητές θα πρέπει να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Τι προβλέπεται για τα κινητά

Σε περίπτωση που μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί ή ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής.

Το κινητό παραδίδεται στον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Με τον τρόπο αυτό, οι κανόνες προστασίας των μαθητών επεκτείνονται και στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις εκτός σχολείου.

Συνεργασία σχολείων για χαμηλότερο κόστος

Για τη μείωση του οικονομικού βάρους των οικογενειών, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα σύμπραξης σχολικών μονάδων για την από κοινού πραγματοποίηση εκδρομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα σχολεία θα μπορούν έτσι να αξιοποιούν από κοινού τους διαθέσιμους πόρους, δημιουργώντας προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος συμμετοχής των μαθητών.

Περισσότερες δυνατότητες Erasmus για τους εκπαιδευτικούς

Αλλαγές προβλέπονται και για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Erasmus.

Μέχρι σήμερα ίσχυε περιορισμός 14 ημερών ανά έτος για τη συμμετοχή τους σε σχετικές μετακινήσεις.

Με το νέο πλαίσιο, όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στη διάρκεια της μετακίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνονται οι δυνατότητες επιμόρφωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών με σχολεία και εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Περισσότερες ευκαιρίες με μεγαλύτερη ασφάλεια»

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι σχολικές εκδρομές, θέτοντας δύο βασικούς άξονες: σαφή εκπαιδευτικό σκοπό και αυξημένες δικλίδες ασφαλείας.

Στόχος του υπουργείου είναι οι μαθητές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να συνδέουν τη γνώση με την εμπειρία και να έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό, την επιστήμη, την τεχνολογία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, οι νέοι κανόνες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πιο ξεκάθαρο και ασφαλές πλαίσιο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη των μετακινήσεων.