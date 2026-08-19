«Βόμβα» στο τένις: Ο Νικ Κύργιος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης – Τού επιβλήθηκε προσωρινός αποκλεισμός

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Σε προσωρινή παύση της αγωνιστικής του δραστηριότητας οδηγείται ο Νικ Κύργιος, καθώς βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά τένις της Μαγιόρκα.

Η εξέλιξη αυτή βάζει σε νέες περιπέτειες την ήδη επιβαρημένη καριέρα του διάσημου τενίστα, ο οποίος παραδέχθηκε το σφάλμα του.

Το θετικό δείγμα και η απόφαση

Ο Αυστραλός τενίστας, ελληνικής και μαλαϊκής καταγωγής, υπέβαλε δείγμα στις 22 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του Mallorca Open, στο οποίο στη συνέχεια ανιχνεύθηκε βενζοϋλεκγονίνη, ένας μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Ο πρώην Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης τελεί υπό προσωρινό αποκλεισμό από τις 4 Αυγούστου.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανέφερε ότι ο Κύργιος είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της προσωρινής αναστολής, «αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα».

Βάσει της ποινής, ο 31χρονος αθλητής δεν έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε τουρνουά Grand Slam ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα των περιοδειών ανδρών και γυναικών (ATP/WTA).

Η παραδοχή και η εξομολόγηση του Κύργιου

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Κύργιος παραδέχτηκε ότι έκανε «ένα τεράστιο λάθος» και ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για αυτό.

Σε μια εκτενή δήλωση μέσω ενός story, ο Αυστραλός σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια των τραυματισμών είχαν «τεράστιο τίμημα για μένα, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά».

«Το σώμα μου δεν ήταν σε θέση να κάνει αυτά που περιμένει το μυαλό μου να κάνει», σημείωσε.

«Το να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι βρίσκομαι κοντά στο τέλος της καριέρας μου ήταν πιο δύσκολο από όσο φανταζόμουν ποτέ».

«Τίποτα από όλα αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα», τόνισε.

Ο Κύργιος πρόσθεσε ότι θα αποσυρθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημοσιότητα για τις επόμενες 28 ημέρες προκειμένου να «εστιάσω στο να γίνω καλά».

Οι τραυματισμοί και οι κανονισμοί ντόπινγκ

Ο 31χρονος έχει αγωνιστεί σε μόλις τέσσερις αγώνες τη φετινή σεζόν, καθώς τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο και τον καρπό.

Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο διπλό ανδρών του Wimbledon, όπου μαζί με τον παρτενέρ του Αλεξάντερ Μπούμπλικ ηττήθηκαν στον πρώτο γύρο.

Στο Mallorca Open, όπου ελήφθη το θετικό δείγμα, ο Κύργιος αγωνίστηκε χάνοντας στον πρώτο γύρο από τον Άνταμ Ουόλτον.

Η κοκαΐνη κατατάσσεται στα διεγερτικά και τις ουσίες κατάχρησης στη λίστα απαγορευμένων ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA).

Παρότι προβλέπονται μειωμένες ποινές για αθλητές που βρίσκονται θετικοί στην ουσία εκτός περιόδου αγώνων, το δείγμα του Κύργιου ελήφθη κατά τη διάρκεια τουρνουά στο οποίο συμμετείχε κανονικά.