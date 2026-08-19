Αλβανία: 12 συλλήψεις για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι – Βίντεο από τον εντοπισμό του δράστη σε πορτμπαγκάζ

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την Αλβανία για τη δολοφονία του Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα, εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Θύμα είναι ο Λουίς Μιγκέλ Βαρέλα Μέντες, ο οποίος σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2005. Αρχικά είχε ανακοινωθεί λανθασμένα ότι το θύμα ήταν Γάλλος, όμως μετά την ταυτοποίησή του οι Αρχές διευκρίνισαν ότι ήταν Πορτογάλος.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο άνδρας βρισκόταν τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου στο συγκρότημα «Principote» στο Εξαμίλι, όταν ξέσπασε συμπλοκή που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην παραλία, μπροστά από το beach bar «Paradise».

Η συμπλοκή που κατέληξε σε δολοφονία

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, εργαζόμενος στον χώρο, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να επιτέθηκε στον Πορτογάλο με μαχαίρι, χτυπώντας τον αρκετές φορές.

Παράλληλα, ο 29χρονος Ντέιβιντ Ερτέβεντ, ο οποίος έχει κηρυχθεί καταζητούμενος, φέρεται να χτύπησε τον 20χρονο με γροθιές την ώρα της επίθεσης με το μαχαίρι. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η αλβανική αστυνομία.

Αλβανικά Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ότι η συμπλοκή ενδέχεται να ξεκίνησε έπειτα από περιστατικό που αφορούσε μια γυναίκα. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζεται ως στοιχείο της έρευνας και όχι ως οριστικά διαπιστωμένο κίνητρο.

Οι εργαζόμενοι του beach bar

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία για τον ρόλο άλλων εργαζομένων του «Principote».

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, τέσσερις σερβιτόροι φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή και να χτύπησαν με γροθιές τον Πορτογάλο πριν από την επίθεση με το μαχαίρι.

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο καθενός από τους εμπλεκόμενους.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι στο «Principote» βρίσκονταν εκείνη την ώρα τέσσερα άτομα που είχαν ρόλο σωματοφυλάκων, μεταξύ των οποίων και εργαζόμενοι σε αστυνομικές υπηρεσίες.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ασφαλείας δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν τη συμπλοκή και στη συνέχεια δεν ενημέρωσαν την Αστυνομία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο ύποπτος κρυβόταν στο πορτμπαγκάζ

Η σύλληψη του 29χρονου Σοκράτ Βάτα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της υπόθεσης.

Ο βασικός ύποπτος φέρεται να διέφυγε από το Εξαμίλι μετά το περιστατικό και συνελήφθη περίπου πέντε ώρες αργότερα, στην περιοχή Λεβάν του Φίερι.

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε 30χρονη Τουρκάλα, ενώ στο όχημα επέβαινε ακόμη ένας 38χρονος Τούρκος. Οι δύο φέρεται να γνώριζαν τον 29χρονο και να τον μετέφεραν προς τα Τίρανα.

Οι δύο Τούρκοι συνελήφθησαν αρχικά και υποστήριξαν, σύμφωνα με αλβανικό δημοσίευμα, ότι γνώριζαν τον Βάτα και τον πλήρωναν για υπηρεσίες σωματοφύλακα και προσωπικής συνοδείας.

Οι ίδιοι φέρονται να αρνήθηκαν ότι γνώριζαν τι είχε συμβεί στο Εξαμίλι και υποστήριξαν ότι τον πήραν μαζί τους λόγω της προσωπικής τους σχέσης.