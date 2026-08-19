Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε λεωφορείο στη Χερσώνα, 4 νεκροί – Πάνω από 1.000 πλήγματα στη Ζαπορίζια σε 24 ώρες

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Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολύνεκρα πλήγματα σε αστικές υποδομές και μέσα μεταφοράς, ενώ νέα έκρηξη κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια προκαλεί διεθνή συναγερμό.

Χερσώνα: Φονική επίθεση με drone σε λεωφορείο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν επίσης στην επίθεση και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο Ολεξάντρ Προκούντιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης ανήρτησε φωτογραφίες με θολωμένη εικόνα από ένα κίτρινο λεωφορείο με αίμα στα σκαλιά του και σπασμένα παράθυρα.

Σφοδρό κύμα 1.019 πληγμάτων

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 1.019 πλήγματα σε 52 οικισμούς στην περιφέρεια της Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 10, όπως ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές την Τετάρτη.

Τα θύματα καταγράφηκαν στην πόλη της Ζαπορίζια και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φέντοροφ.



Η κλίμακα της επίθεσης περιλάμβανε 717 drone διαφόρων τύπων –κυρίως FPV drones– καθώς η Μόσχα συνέχισε να σφυροκοπά κοινότητες σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης 19 αεροπορικές επιδρομές εναντίον 13 οικισμών, μεταξύ των οποίων το Κομισουβάχα, το Νοβομικολαΐβκα, το Ταβρίισκε, το Γιουλιΐβκα, το Ορίχιβ και αρκετές κοινότητες πιο κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Ακόμη 276 πλήγματα πυροβολικού έπληξαν περισσότερους από 20 οικισμούς, ενώ ρωσικά συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων πραγματοποίησαν επτά επιθέσεις.

Οι αρχές έλαβαν 192 αναφορές για ζημιές σε σπίτια, οχήματα και υποδομές μετά τις επιθέσεις. Στην πόλη της Ζαπορίζια, τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια κατοικιών και εκδήλωση πυρκαγιάς.

Russia struck Zaporizhzhia region 1,019 times over 24 hours, hitting 52 settlements, regional authorities say. Two people were killed and 10 injured. The attacks included 717 drones, 276 artillery strikes, 19 airstrikes and 7 MLRS strikes; 192 damage reports were filed. #Ukraine pic.twitter.com/DO6Vd9Y1iA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026



Αρχικές αναφορές των τοπικών αρχών έκαναν λόγο για έναν νεκρό και έξι τραυματίες σε αυτή την επίθεση, πριν ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων στην περιφέρεια αναθεωρηθεί σε 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Ζαπορίζια και την γύρω περιοχή.

Η περιοχή παραμένει μία από τις πιο βαριά χτυπημένες περιοχές της Ουκρανίας, με τις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν drones, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα εναντίον κοινοτήτων τόσο κοντά όσο και πίσω από την πρώτη γραμμή.

Συναγερμός στον πυρηνικό σταθμό

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Σε ανάρτησή του στο X, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA), επικαλούμενος τον διευθυντή του σταθμού, ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 6 π.μ. τοπική ώρα.

«Η έκρηξη προκάλεσε 16 θύματα μεταξύ του προσωπικού και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένου ενός θανάτου και τριών σοβαρών τραυματισμών», ανέφερε ο οργανισμός.

The IAEA has been informed that a drone exploded at a bus stop used by staff travelling to the Zaporizhzhya NPP at around 06:00 today. The ZNPP Director informed the IAEA team that the explosion caused 16 casualties among staff and subcontractors, including one death and three… pic.twitter.com/lSGinUpFj7 — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 18, 2026



Ο διευθυντής του σταθμού περιέγραψε το συμβάν ως «το χειρότερο συμβάν που έχει αντιμετωπίσει ο σταθμός», πρόσθεσε ο IAEA.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία κατηγορούν τακτικά η μία την άλλη για διακινδύνευση πυρηνικής καταστροφής στον σταθμό.

Ο γενικός διευθυντής του IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, απηύθυνε έκκληση στους «στρατιωτικούς διοικητές που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις ενέργειες, καθώς και σε όλους τους άλλους που στοχεύουν πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και/ή το προσωπικό τους, να σταματήσουν αμέσως αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες».

Αυτές «συνιστούν μεγάλους κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια και προστασία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kyiv Post, Moscow Times