Εύβοια: Νεκρός 43χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με άλλο όχημα

Ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου στην Εύβοια, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά. Οι ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας σύγκρουσης, που σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν προανάκριση.

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Εύβοια/Θανατηφόρο τροχαίο
Πηγή: Eviaonline
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Εύβοιας, με έναν 43χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μαρμάρι, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Ο 43χρονος οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

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Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Εύβοιας, με έναν 43χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, είχε ως αποτέλεσμα, ο οδηγός του ενός οχήματος, να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η σφοδρή σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8/2026), στην περιοχή του Μαρμαρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 43χρονος οδηγός, του ενός αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρύστου. Ο 43χρονος, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πηγή: Eviaonline

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