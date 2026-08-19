Εύβοια: Νεκρός 43χρονος οδηγός έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με άλλο όχημα

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Εύβοιας, με έναν 43χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στο Μαρμάρι του Δήμου Καρύστου. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, είχε ως αποτέλεσμα, ο οδηγός του ενός οχήματος, να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η σφοδρή σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/8/2026), στην περιοχή του Μαρμαρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 43χρονος οδηγός, του ενός αυτοκινήτου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καρύστου. Ο 43χρονος, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, έχουν αναλάβει οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες, που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πηγή: Eviaonline