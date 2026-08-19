Πάφος: Ντελιβεράδες δέχθηκαν άγρια επίθεση από πελάτες που αρνήθηκαν να πληρώσουν – 5 τραυματίες

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Άγρια επίθεση σε διανομείς φαγητού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/8/2026) στην Πάφο, όταν μια διαφωνία για την πληρωμή παραγγελίας εξελίχθηκε σε συμπλοκή.

Πέντε διανομείς τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ η Αστυνομία, διερευνά σειρά αδικημάτων και συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Το ΤΑΕ Πάφου στην Κύπρο, (Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου), διερευνά αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, οχλαγωγίας, ληστείας, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου, κοινής επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς.

Τι συνέβη

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 8.40μ.μ., 26χρονος διανομέας φαγητού μετέβη σε περιοχή του χωριού Μούτταλος, για παράδοση παραγγελίας φαγητού.

Κατά την άφιξή του στο σημείο παράδοσης, άγνωστος άνδρας, ο οποίος συνοδευόταν από ακόμη τρία άτομα, αρνήθηκε να καταβάλει το αντίτιμο της παραγγελίας και στη συνέχεια επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του.

Ο 26χρονος ενημέρωσε άλλους διανομείς, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο, ενώ την ίδια ώρα, στην περιοχή έφτασαν περίπου δέκα άγνωστοι άνδρες,, κάποιοι εκ των οποίων φέρεται να είχαν στην κατοχή τους, μεταλλικά αντικείμενα.

Οι άγνωστοι επιτέθηκαν στους διανομείς, ενώ παράλληλα έριξαν στο έδαφος και προκάλεσαν ζημιές στις μοτοσικλέτες τους.

Ακολούθως, τέσσερις άγνωστοι αναχώρησαν με το όχημά τους και κατευθύνθηκαν εντός του χωριού Μούτταλος, όπου συνάντησαν 22χρονο διανομέα, ο οποίος μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση παραγγελίας.

Τρεις από τους άγνωστους εξήλθαν του οχήματος και αφού του επιτέθηκαν, κατάφεραν και του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια εγκατέλειψαν την περιοχή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε διανομείς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Αφού εξετάστηκαν από τον επί καθήκοντα ιατρό, διαπιστώθηκε ότι έφεραν διάφορες κακώσεις. Τέσσερις έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας παρέμεινε για περαιτέρω νοσηλεία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες.