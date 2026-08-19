Ερύμανθος: Νυχτερινή επιχείρηση της 6ης ΕΜΑΚ για 2 αδέλφια που χάθηκαν – Απεγκλωβίστηκαν με τη μέθοδο ραπέλ

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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερυμάνθου στην Αχαΐα, καθώς δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατη περιοχή χθες (18/8/2026) το βράδυ, καθώς η έντονη βροχή και η ομίχλη. τους έκαναν να χάσουν τον προσανατολισμό τους.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκε η 6η ΕΜΑΚ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του drone της ομάδας «Ίκαρος Δυτικής Ελλάδας», το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίστηκε το ακριβές σημείο, όπου βρίσκονταν οι δύο πεζοπόροι.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να τους προσεγγίσουν χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές, μεταξύ άλλων και κατάβαση με σχοινιά, και να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Η τεχνική ραπέλ (rappel ή abseiling) η οποία χρησιμοποιήθηκε, είναι η μέθοδος ελεγχόμενης κατάβασης σε μια κατακόρυφη επιφάνεια, όπως βράχο, κτίριο ή καταρράκτη. χρησιμοποιώντας ειδικά διπλωμένο ή φιξαρισμένο σχοινί και έναν μηχανισμό τριβής, που ελέγχει την ταχύτητα.

Βασικά Χαρακτηριστικά του Ραπέλ

Το σχοινί στερεώνεται γερά σε ένα σημείο αγκύρωσης (ρελέ) στην κορυφή. Εξοπλισμός: Χρησιμοποιείται ζώνη ασφαλείας (μποντριέ), ειδική συσκευή κατάβασης (όπως οκτάρι ή ATC) και κράνος.

Ο χειριστής ρυθμίζει την ταχύτητα κάθοδού του με τα χέρια του, απελευθερώνοντας ή φρενάροντας το σχοινί.

Σε καλή κατάσταση τα δύο αδέρφια

Τα δύο αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, όταν επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους.