Αχαΐα: Θαλαμηγός σε… «κόλλημα» – Για 3η ημέρα στα αβαθή ύδατα στο Δρέπανο – ΒΙΝΤΕΟ

Κολλημένη για τρίτη ημέρα είναι η θαλαμηγός με αμερικανική σημαία που προσάραξε στα αβαθή στο Δρέπανο Αχαΐας. Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα, βρίσκεται κοντά στον φάρο του Δρεπάνου, σε ένα σημείο όπου υπάρχει μια στενή αμμώδης λωρίδα που εκτείνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτελεί γνωστό κίνδυνο για τα διερχόμενα σκάφη.

Στην περιοχή υπάρχει σημαδούρα που προειδοποιεί για τα αβαθή, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που σκάφος προσαράζει στο συγκεκριμένο σημείο. Ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 4 Αυγούστου, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές προσαράξεις που χρειάστηκαν τη συνδρομή σκαφών για την αποκόλληση.

Οι Αρχές αναμένεται να επιχειρήσουν εκ νέου την απομάκρυνση της θαλαμηγού, με τη συνδρομή ρυμουλκού, ώστε το σκάφος να αποκολληθεί με ασφάλεια από τα αβαθή.

Περιοχή με… ιστορία προσαράξεων

Η ιστορία των περιστατικών στην περιοχή είναι, μάλιστα, πολύ παλιά. Το 1895 είχε προσαράξει στο ίδιο σημείο ρωσική αυτοκρατορική θαλαμηγός, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς το Ιόνιο και μετέφερε, μεταξύ άλλων, Ρώσο διπλωμάτη και υπουργό της εποχής.

Το περιστατικό εκείνο οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα, το 1898, σε έργα αναβάθμισης του φάρου της περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της σήμανσης και την ασφαλέστερη διέλευση των πλοίων.

Παρά τους κινδύνους, τα αβαθή του Δρεπάνου αποτελούν σήμερα και δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις του σερφ, καθώς το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής προσφέρεται για εντυπωσιακά άλματα και έχει φιλοξενήσει ακόμη και διεθνείς διοργανώσεις.

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