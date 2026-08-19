Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της διάσωσης του 22χρονου οδηγού που το αυτοκίνητό του κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων στην Εύβοια

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Συγκλονίζει το βίντεο με τη διάσωση του 22χρονου που το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να καταλήξει στην άκρη του γκρεμού στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα στην Εύβοια.

Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στην προσπάθειά του να βγει, έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες τον ανέβασαν στον δρόμο με φορείο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο 22χρονος ήταν τυχερός καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.