Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της διάσωσης του 22χρονου οδηγού που το αυτοκίνητό του κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων στην Εύβοια

Η διάσωση ενός 22χρονου οδηγού στην Εύβοια, του οποίου το αυτοκίνητο κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων, περιγράφεται καρέ-καρέ. Το περιστατικό αφορά την αγωνιώδη επιχείρηση απεγκλωβισμού του νεαρού από το όχημά του μετά από ατύχημα.

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Εύβοια- τροχαίο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Εύβοια πραγματοποιήθηκε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης ενός 22χρονου οδηγού.
  • Το αυτοκίνητο του νεαρού κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.
  • Η διάσωση του οδηγού εξελίχθηκε καρέ-καρέ, με τις Αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την ασφαλή απομάκρυνσή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζει το βίντεο με τη διάσωση του 22χρονου που το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να καταλήξει στην άκρη του γκρεμού στον παραλιακό δρόμο της Γλύφας προς τη Χαλκίδα στην Εύβοια.

Εύβοια: Αυτοκίνητο κρεμόταν από γκρεμό 15 μέτρων – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Ο οδηγός άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στην προσπάθειά του να βγει, έπεσε από ύψος 15 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας. Πέντε πυροσβέστες τον ανέβασαν στον δρόμο με φορείο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Ο 22χρονος ήταν τυχερός καθώς διατηρούσε τις αισθήσεις του και έφερε εξωτερικά τραύματα στο κεφάλι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες του τροχαίου.

Εύβοια - τροχαίο

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