Αγγελική Ηλιάδη: «Υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια» – Ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας με τον μάνατζέρ της

Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου, μέσω ανάρτησης στο Instagram. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σκέψη, καθώς υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού.

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Lifestyle

Αγγελική Ηλιάδη
Φωτογραφία: Instagram/aggeliki.iliadi
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου.
  • Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι «υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού».
  • Η απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, καθώς, όπως ανέφερε, «οι βασικές αρχές παραβιάστηκαν επανειλημμένα».

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Μια ανάρτηση που προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το τι έχει συμβεί με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου έκανε η Αγγελική Ηλιάδη. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξαν συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού.

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Η τραγουδίστρια, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, εξήγησε με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως η απόφασή της ελήφθη έπειτα από σκέψη και δεν ήταν επιπόλαιη.

Η ανακοίνωση της Αγγελικής Ηλιάδη

Στην ανακοίνωσή της η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε αναλυτικά: «Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω τη λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

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Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία. Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».

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