Αλβανία: Νεκρός 20χρονος Πορτογάλος στο Εξαμίλι – Κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ συνελήφθη ο φερόμενος δράστης, 11 συλλήψεις

Τραγική κατάληξη είχε η νυχτερινή έξοδος ενός 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμίλι της Αλβανίας, καθώς έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε νυχτερινό κέντρο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος τουρίστας με καταγωγή από την Πορτογαλία δέχτηκε σφοδρές γροθιές και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, μετά από μια σύγκρουση που φέρεται να ξεκίνησε μετά την παρενόχληση ενός κοριτσιού. Στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώθηκε και πολλά άτομα ενεπλάκησαν στη σύγκρουση.

Οι αλβανικές Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη. Περίπου πέντε ώρες μετά το περιστατικό, οι ειδικές δυνάμεις «Shqiponja» εντόπισαν στην περιοχή Λεβάν του Φιέρ όχημα που θεωρήθηκε ότι συνδεόταν με τη διαφυγή του 29χρονου Σοκράτ Βάτα.

Ο 29χρονος δεν βρισκόταν στο εσωτερικό της καμπίνας, αλλά είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, κάτω από στοιβαγμένες αποσκευές. Στο αυτοκίνητο επέβαιναν επίσης δύο Τούρκοι υπήκοοι, μία 31χρονη γυναίκα που οδηγούσε και ένας 38χρονος άνδρας. Και οι τρεις συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στις αρμόδιες Αρχές στην Αυλώνα.

Τι υποστηρίζουν οι δύο Τούρκοι

Κατά την εξέτασή τους, παρουσία μεταφραστών, οι δύο Τούρκοι φέρεται να υποστήριξαν ότι γνώριζαν τον 29χρονο και τον επισκέπτονταν συχνά στο τουριστικό συγκρότημα. Όπως ανέφεραν, είχαν μαζί του επαγγελματική σχέση, καθώς τον πλήρωναν για υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας.

Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά και ότι γνώριζαν πως ο 29χρονος αναζητούνταν από την Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν το συγκεκριμένο όχημα χρησιμοποιήθηκε για να διευκολυνθεί η διαφυγή του.

Levan, Fier/Kapet dhe vihet në pranga, pas 5 orësh nga vrasja, autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçarit, në Ksamil https://t.co/feFjaY6Qdr pic.twitter.com/uWnLcwC9lY — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) August 18, 2026

Στο μικροσκόπιο και αστυνομικός

Η έρευνα έχει επεκταθεί και στο εσωτερικό των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς τέθηκε υπό κράτηση ένας 24χρονος βοηθός ειδικός ερευνητής εγκλημάτων της Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του και το ενδεχόμενο να παρείχε βοήθεια στον 29χρονο προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα άτομο που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε προς τα Τίρανα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αστυνομία έχει προχωρήσει συνολικά σε 42 προσαγωγές, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης, αλλά και ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Σε συνέχεια των ενεργειών για τη διευκρίνιση των περιστάσεων, τη νομική τεκμηρίωση, τη σύλληψη και διερεύνηση του δράστη, καθώς και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου, σήμερα το πρωί στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, σας ενημερώνουμε ότι:

Ως αποτέλεσμα ταχέων επαγγελματικών και ερευνητικών ενεργειών, σε συνεργασία με την Εισαγγελία, καθώς και του συντονισμού των εργασιών μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Σαράντα, της Τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αυλώνας και της Τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Φιερίου, σήμερα το πρωί, στο Λεβάν του Φιερίου, ο ύποπτος για τη δολοφονία, ο πολίτης Σ.Λ., γνωστός και ως Σ.Β., 29 ετών, πιάστηκε στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος.

Ο εν λόγω πολίτης επέβαινε στο πορτμπαγκάζ οχήματος που οδηγούσαν ο πολίτης Ε.Π., 31 ετών, και ο επιβάτης Ν.Μ., 38 ετών, αμφότεροι με τουρκική υπηκοότητα, οι οποίοι γνώριζαν τον δράστη και τον είχαν κρύψει στο αυτοκίνητο, με σκοπό να τον μεταφέρουν στα Τίρανα.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την πλήρη νομική τεκμηρίωση της δολοφονίας του 20χρονου, 41 πολίτες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σαράντα.

Στο τέλος των πρώτων ανακριτικών ενεργειών, οι ακόλουθοι πολίτες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω:

SL, γνωστός και ως SV, 29 ετών, κάτοικος του χωριού Helshan, Has·

ΝΜ, 38 ετών, και Ε.Π., 31 ετών, και οι δύο με τουρκική υπηκοότητα·

SS, 24 ετών, κάτοικος Ersekë;

Ε.Β., 24 ετών, κάτοικος Πεσκόπιου.

IC, 21 ετών, κάτοικος Λιμπράζντ.

Μ. Ζ., 27 ετών, κάτοικος Ελμπασάν.

ΜΜ, 24 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Λ.Σ., 44 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Ρ. Σ., 35 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Κ.Κ., 29 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου.

Επίσης, κηρύχθηκαν αναζητούμενοι οι πολίτες DH, 29 ετών, κάτοικος Τιράνων, και BB, 36 ετών, κάτοικος Τιράνων.

Οι ανακριτικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τα εξής:

Στις 18.08.2026, στις 05:15, στις εγκαταστάσεις του μπαρ «Principote» και στη συνέχεια στην παραλία του μπαρ «Paradise», στο Εξαμίλι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αρκετών ατόμων, ο πολίτης SL, γνωστός και ως SV, είναι ύποπτος ότι χτύπησε τον 20χρονο Πορτογάλο αλλοδαπό LV, ηλικίας 20 ετών, αρκετές φορές στο σώμα με κοπτικό εργαλείο (μαχαίρι). Ταυτόχρονα, ο 20χρονος γρονθοκόπησε και ο DH, ήδη καταζητούμενος. Και οι δύο κατηγορούνται για εκ προθέσεως φόνο, που διαπράχθηκε σε συνεργασία.

Ενώ στην παραπάνω συμπλοκή ενεπλάκησαν οι πολίτες SS, EB, M. Zh. και IC, οι οποίοι είναι σερβιτόροι στο μπαρ «Principote», γρονθοκοπώντας τον 20χρονο, προτού ο πολίτης SV τον χτυπήσει με κοφτερό εργαλείο και εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος.

Κατά τη στιγμή αυτού του συμβάντος, στο μπαρ «Principote», οι πολίτες MM (αστυνομικός του DRKM Αργυροκάστρου), LS (υπάλληλος της IEVP του Φιέρι), R. Sh. (υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Αργυροκάστρου) και KK βρίσκονταν σε ρόλο σωματοφυλάκων, οι οποίοι είχαν τον ρόλο της ασφάλειας και δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν αυτό το συμβάν, το οποίο αρχικά ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του μπαρ «Principote» και, μετά το συμβάν, δεν ειδοποίησαν τις αρχές της κρατικής αστυνομίας.

Επίσης, κατά τη στιγμή του συμβάντος, παρών στον χώρο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Principote», πολίτης Β.Β., ο οποίος, μετά το συμβάν, αποχώρησε χωρίς να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές.

Τα υλικά παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Αγίων Σαράντα για τους πολίτες SV και DH, για το ποινικό αδίκημα «Φόνος εκ προθέσεως», που διαπράχθηκε σε συνεργασία· για τους πολίτες NM και EP, για το ποινικό αδίκημα «Υποστήριξη του δράστη του εγκλήματος»· για τους πολίτες SS, EB, M. Zh., IC, LS, KK, BB και R. Sh., για το ποινικό αδίκημα «Μη καταγγελία εγκλήματος»· και για τον πολίτη MM, για τα ποινικά αδικήματα «Μη καταγγελία εγκλήματος» και «Μη λήψη μέτρων για τον τερματισμό της ανομίας».