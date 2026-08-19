Ισραήλ: Η Τουρκία αποτελεί «απειλή» και ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στη Συρία – Διαψεύδει η Άγκυρα

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Τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, περί προετοιμασίας αποστολής στρατευμάτων στη Συρία διέψευσε η Τουρκία, λίγες μόλις ώρες μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε στρατιωτική βάση της περιοχής.

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Τουρκία ότι αντιπροσωπεύει «απειλή» για την ασφάλειά του διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει ρητώς την ευθύνη για την επιδρομή, η οποία έβαλε στο στόχαστρο την υποδομή που ανοικοδομείται στην επαρχία Ιντλίμπ (βορειοδυτικά).

Η αντίδραση των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ ωστόσο απέδωσαν την επιδρομή στο Ισραήλ, και καταδίκασαν την ενέργεια αυτή του κατά τα άλλα πιο στενού συμμάχου τους στην περιοχή.

Η επίθεση σηματοδότησε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που το Ισραήλ αψήφησε τις ΗΠΑ, που επιδιώκει να υποστηρίξει τη νέα συριακή κυβέρνηση, με επικεφαλής πρώην τζιχαντιστή, σύμμαχο της Τουρκίας.

Αλληλοκατηγορίες

«Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τη Συρία ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήγειρε απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Συρία επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις προειδοποιήσεις», σημείωσε το Γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Η Άγκυρα διέψευσε πως έχει οποιοδήποτε σχέδιο να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία.

«Οι ανυπόστατες κατηγορίες (…) του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού έχουν σκοπό να νομιμοποιήσουν τις παράνομες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, οι οποίες καταφέρνουν πλήγμα στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Συρίας», στηλίτευσε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Αχρείαστη κλιμάκωση»

Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ και ιστορικά οι δυο χώρες διατηρούσαν συμμαχία, αλλά η διμερής σχέση έχει περάσει πολλές εντάσεις επί των ημερών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εξουσία.

Αυτός ο τελευταίος, ηγέτης κινήματος του πολιτικού Ισλάμ, καταγγέλλει με πολύ έντονο τρόπο το Ισραήλ, πάνω απ’ όλα για τον καταστροφικό πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Δαμασκός καταδίκασε«με τον πιο έντονο τρόπο» την «αδικαιολόγητη επίθεση» της γειτονικής χώρας.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Συρία, Τομ Μπαράκ, τόνισε πως «είμαστε βαθιά ανήσυχοι» για τα «επιβεβαιωμένα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της βάσης Αμπού Ντούχουρ», στηλιτεύοντας την «αχρείαστη κλιμάκωση που δεν προωθεί την περιφερειακή σταθερότητα».

Οι επιδρομές και η «ζώνη ασφαλείας»

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έγιναν «οκτώ πλήγματα» της αεροπορίας του Ισραήλ στη βάση, που προκάλεσαν «υλικές ζημιές», πάντως χωρίς να κάνει λόγο για θύματα.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία μετά την ανατροπή, τον Δεκέμβριο του 2024, του μέχρι τότε προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από συμμαχία ισλαμιστών.

Ανέπτυξε ακόμη στρατεύματα σε ουδέτερη ζώνη υπό επιτήρηση του ΟΗΕ, που είχε εκεί «παρατηρητές», που χώριζε τις ισραηλινές από τις συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν, και λέει πως δημιούργησε «ζώνη ασφαλείας» από την οποία τονίζει πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει.

Επίσκεψη της τουρκικής αντιπροσωπείας

Το αεροδρόμιο, το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, είχε σταματήσει να λειτουργεί το 2012. Φυλάσσεται από δυνάμεις του συριακού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη χώρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο προσπαθειών σε εξέλιξη για να τεθεί ξανά σε υπηρεσία».

Οι συριακές de facto αρχές έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας και ζητούν να αποσυρθούν τα στρατεύματα του Ισραήλ που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια.

Παρά τις εντάσεις, το Ισραήλ και οι νέες αρχές της Συρίας έχουν διεξαγάγει αρκετούς κύκλους απευθείας συνομιλιών και μεταξύ άλλων συμφώνησαν να δημιουργήσουν μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών.

Όταν κατέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, οι νέες ισλαμιστικές αρχές στη Δαμασκό πήραν τον έλεγχο του αεροδρομίου Αμπού Ντούχουρ, που βρισκόταν στα χέρια δυνάμεων πιστών στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ από τα τέλη του 2018, αφού παρατάξεις ανταρτών και τζιχαντιστών είχαν κυριεύσει μεγάλο μέρος της επαρχίας Ιντλίμπ τρία χρόνια νωρίτερα.

Οι νέες de facto αρχές έχουν με το μέρος τους τον διεθνή συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), υπολείμματα της οποίας παραμένουν ενεργά στη χώρα.

Η Δαμασκός ανακοίνωσε εξάλλου χθες ότι συνέλαβε ανώτερο στέλεχος του ΙΚ στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ