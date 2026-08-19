Δίκη Meta: Αποκαλύψεις-«φωτιά» από τον πρώτο μάρτυρα – Πώς το Instagram έχασε τον έλεγχο και εξέθεσε τα παιδιά

Την ίδια ώρα που οι φωνές των οργισμένων γονέων αντηχούσαν έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια, η μάχη εντός της αίθουσας πέρασε στο πιο κρίσιμο στάδιο με την έναρξη των καταθέσεων.

Το πρόσωπο που άνοιξε τον κύκλο των μαρτύρων δεν ήταν άλλος από έναν «άνθρωπο εκ των έσω»: ένας πρώην ανώτατος μηχανικός της Meta, ο οποίος πέρασε την πόρτα του δικαστηρίου για να αποκαλύψει τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του τεχνολογικού κολοσσού.

Η πρώτη κατάθεση

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγικών αγορεύσεων, ο Αρτούρο Μπεχάρ, πρώην μηχανικός ασφαλείας της Meta, ανέβηκε στο βήμα ως ο πρώτος μάρτυρας των πολιτειών.

Ο Μπεχάρ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Meta γνώριζε πως τα εργαλεία προστασίας ανηλίκων που διαθέτει δεν λειτουργούσαν, ενώ έχει ήδη καταθέσει εναντίον της εταιρείας σε τέσσερις δικαστικές υποθέσεις.

Η Meta προσπάθησε να μπλοκάρει την κατάθεσή του, επικαλούμενη τη διαγραφή μηνυμάτων στην εφαρμογή Signal με πρώην υπαλλήλους, όμως η δικαστής απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης του κομβικού αυτού μάρτυρα.

Ο Μπεχάρ ανέφερε στους ενόρκους ότι το «κινήσου γρήγορα και σπάσε τα πάντα» (move fast and break things) αποτελούσε μάντρα για τη Meta, η οποία υιοθετούσε μια τακτική «μην ρωτάς, μην αναφέρεις» όσον αφορά την παρακολούθηση του αν συνδέονταν στο δίκτυο παιδιά κάτω των 13 ετών.

«Πολλά προϊόντα διοχετεύτηκαν στον κόσμο», όπως τα βίντεο μικρής διάρκειας Reels, «και η ασφάλεια δεν λήφθηκε υπόψη στον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν αρχικά», σημείωσε.

Στη συνέχεια, η κατηγορούσα αρχή εξέτασε τον μάρτυρα σχετικά με τις προσπάθειες που κατέβαλε να αναδείξει τα ζητήματα ασφαλείας. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μια αλυσίδα ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τον Κρις Κοξ, τον οποίο ο Μπέχαρ περιέγραψε ως το «δεξί χέρι του Μαρκ Ζούκερμπεργκ».

«Προσπαθούσα να επικοινωνήσω… πόσο μεγάλο ήταν το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που οι ίδιοι οι χρήστες ανέφεραν στην εταιρεία ως βλάβη που υφίσταντο, και σε αυτά στα οποία η εταιρεία έδινε προτεραιότητα και επικοινωνούσε δημόσια σχετικά με τη βλάβη».

Αφορμή για την κινητοποίηση του Μπεχάρ είχε σταθεί μια ανάρτηση του Ζούκερμπεργκ το 2021, στην οποία ο διευθύνων σύμβουλος υποστήριζε ότι η Meta δεν θέτει τα κέρδη πάνω από την ασφάλεια των χρηστών.

Ο Μπεχάρ θεώρησε ότι η δήλωση αυτή δημιουργούσε μια ψευδή και παραπλανητική εικόνα για την αφοσίωση της εταιρείας στην ευημερία των νέων, στέλνοντας email στον Ζούκερμπεργκ για να τον προειδοποιήσει για την έκταση των προβλημάτων.

Ο Αρτούρο Μπεχάρ εξήγησε ότι η συχνότητα εμφάνισης περιεχομένου που παραβιάζει τους κανόνες δεν ταυτίζεται με την πραγματική εμπειρία της βλάβης που βιώνει κάποιος, χαρακτηρίζοντάς τη ως «πολύ στενό μέτρο σύγκρισης». Ανέφερε επίσης ότι όποτε τέθονταν ερωτήσεις εσωτερικά στον Ζούκερμπεργκ για τη βλάβη των χρηστών, αμέσως αναφερόταν στα ποσοστά συχνότητας βλαβερού περιεχομένου.

«Η απάντηση του [Κοξ] σε αυτό ήταν πολύ ευγενική, θέτοντας τις βάσεις για να το θέσει εν τέλει στον Μαρκ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν γνώριζαν πόσο σοβαρή ήταν η βλάβη και ότι αυτός ήταν ο λόγος που η εταιρεία λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο», είπε.

Ο μάρτυρας-πληροφοριοδότης κατήγγειλε ότι η έκθεση προτύπων της κοινότητας της Meta υπολογίζει λανθασμένα και προς τα κάτω τα ποσοστά επιβλαβούς περιεχομένου.

Για παράδειγμα, ενώ η εταιρεία ανέφερε ότι ο κίνδυνος έκθεσης εφήβων σε σκληρό ή βίαιο περιεχόμενο ήταν μόλις 0,01% έως 0,02%, εσωτερικές έρευνες χρηστών —που δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ— έδειχναν ότι η πραγματική συχνότητα ήταν 100 έως 400 φορές υψηλότερη.

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον τρόπο που η Meta μετρά τη βλάβη, ο Μπέχαρ απάντησε κατηγορηματικά «όχι».

«Βλάβη είναι αυτό που οι άνθρωποι βιώνουν ως βλάβη», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα 13χρονο παιδί που αναφέρει δυσφορία και ζητεί βοήθεια. «Η συχνότητα εμφάνισης είναι μια πολύ στενή μέτρηση ενός πολύ συγκεκριμένου πράγματος».

«Ήθελα να καλλιεργήσω σε κάθε επίπεδο της διοίκησης την επίγνωση για το μέγεθος της βλάβης που βίωναν οι άνθρωποι ως αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο σχεδιάστηκε το προϊόν — βλάβη η οποία, βάσει της εμπειρίας μας, μπορούσε να προληφθεί».

«Το Instagram μετατράπηκε σε ένα προϊόν που σε χρησιμοποιεί»

Περιγράφοντας την εξέλιξη της πλατφόρμας, ο Μπεχάρ σημείωσε ότι το Instagram μετατράπηκε από «ένα προϊόν που χρησιμοποιείς, σε ένα προϊόν που σε χρησιμοποιεί».

Εξήγησε ότι αρχικά η εφαρμογή προέβαλε μόνο φωτογραφίες ατόμων που ακολουθούσε ο χρήστης, με φυσικά σημεία τερματισμού της περιήγησης και με τον χρήστη να έχει τον πλήρη έλεγχο.

Σταδιακά, ο έλεγχος χάθηκε και οι χρήστες άρχισαν να συνδέονται «κυρίως με αγνώστους», εξέλιξη που επέφερε σημαντικούς κινδύνους.

Αποκαλυπτικός ήταν και ο προσωπικός λόγος που τον ώθησε να επιστρέψει στη Meta το 2019, αφού είχε αποχωρήσει το 2015. Όπως κατέθεσε, όταν η κόρη του έγινε 14 ετών και της επιτράπηκε να φτιάξει λογαριασμό στο Instagram.

«Λίγο μετά την εγγραφή της, άρχισε να δέχεται προτάσεις για σεξ και φωτογραφίες γεννητικών οργάνων από αγνώστους», δήλωσε στο δικαστήριο.

Όταν τη ρώτησε αν είχε αναφέρει τα περιστατικά στην πλατφόρμα, εκείνη του απάντησε πως δεν υπήρχε τέτοια επιλογή.

«Απλώς τους μπλοκάρω, εκείνοι γελούν και προχωρούν στον επόμενο», του είπε. Αυτό τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι κάτι είχε καταρρεύσει στην εταιρεία, αποφασίζοντας να επιστρέψει για να διορθώσει το πρόβλημα από μέσα.

Τέλος, αναφερόμενος στη συνεργασία του με την ανώτατη διοίκηση, ο Μπέχαρ ανέφερε ότι ο ρόλος του περιλάμβανε τακτική αλληλεπίδραση με τον ίδιο τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, εκτιμώντας ότι έχει συνομιλήσει μαζί του τουλάχιστον 100 φορές για κρίσιμα ζητήματα που απαιτούσαν την προσοχή του CEO.