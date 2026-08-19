ΟΗΕ κατά Ισραήλ: Να σταματήσουν άμεσα οι αεροπορικές επιδρομές στη Συρία

Τον τερματισμό των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών ζήτησε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αμπού αλ-Ντουχούρ, στην επαρχία Ιντλίμπ της ανατολικής Συρίας, ως «ακόμη μία ιδιαίτερα ανησυχητική παραβίαση» της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας.

«Οι αεροπορικές επιδρομές πρέπει να σταματήσουν και είμαστε αντίθετοι σε αυτές», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ την Τρίτη.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Γκουτέρες έρχονται μετά την καταδίκη των ισραηλινών επιδρομών από τη Συρία, η οποία απέστειλε σχετικές επιστολές στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: Al Jazeera