Φωτιά στα Ιωάννινα: Καίει δασική έκταση στο Ζαγόρι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τετάρτη (19/8) σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου, στα Ιωάννινα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με 12 πυροσβέστες και 2 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο, ενώ χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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Πυροσβεστική, Πυροσβέστες, Φωτιά,
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου, στα Ιωάννινα.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη (19/8), σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου,  στα Ιωάννινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:45.

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο – Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.

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