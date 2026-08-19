Φωτιά στα Ιωάννινα: Καίει δασική έκταση στο Ζαγόρι

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Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη (19/8), σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου, στα Ιωάννινα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:45.

Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο – Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.