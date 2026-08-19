Φωτιά στα Ιωάννινα: Καίει δασική έκταση στο Ζαγόρι

Φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη (19/8), σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στην Δημοτική Ενότητα Βωβούσας στο Δήμο Ζαγορίου, στα Ιωάννινα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:45.
Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο – Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.