«Νόμος της μπούρκας» στην Πορτογαλία: Απαγορεύεται η κάλυψη του προσώπου των γυναικών σε δημόσιους χώρους

Η Πορτογαλία ενέκρινε νόμο, με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς, που απαγορεύει την κάλυψη του προσώπου σε δημόσιους χώρους, με τον Πρόεδρο Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο να τον υπογράφει και να τον καθιστά εκτελεστό. Ο νόμος, που απευθύνεται κυρίως σε μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή χιτζάμπ, επιβάλλει πρόστιμα για παραβάσεις, αν και προβλέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένους λόγους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πορτογαλία/Απαγόρευση μπούργκα
Πηγή: Questiona
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας υπέγραψε και κατέστησε εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους.
  • Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, που περιγράφεται ως «ο νόμος της μπούρκας», υιοθετήθηκε από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο με τις ψήφους της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.
  • Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 ως 3.000 ευρώ, ενώ εξαιρέσεις προβλέπονται για λόγους υγείας, επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, απευθυνόμενους στις Μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή χιτζάμπ.

«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες (18/8/2026), το βράδυ.

 


Ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αναγνώρισε πάντως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθησίας».

Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, το οποίο περιγράφεται από τα πορτογαλικά Μέσα Ενημέρωσης ως «ο νόμος της μπούρκας», είχε υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο, με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.

 

 

Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.

 

 

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 ως 3.000 ευρώ. Εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς λόγους, και επίσης μέσα σε χώρους λατρείας, στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στα αεροπλάνα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ