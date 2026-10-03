Πύργος Ηλείας: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τριανταφυλλιά

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στη θέση «Τριανταφυλλιά», στον Πύργο Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.