Πύργος Ηλείας: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τριανταφυλλιά

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στη θέση «Τριανταφυλλιά», στον Πύργο Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην θέση «Τριανταφυλλιά» του δήμου Πύργου, #Ηλέια.
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026
Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.