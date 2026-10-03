Πύργος Ηλείας: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τριανταφυλλιά

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε πυρκαγιά στη θέση «Τριανταφυλλιά» στον Πύργο Ηλείας. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, έξι οχήματα και τρία αεροσκάφη, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο.

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Πύργος Ηλείας: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην Τριανταφυλλιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στη θέση «Τριανταφυλλιά», στον Πύργο Ηλείας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούσαν τρία αεροσκάφη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και ο Δήμος Πύργου με υδροφόρα.
  • Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στη θέση «Τριανταφυλλιά», στον Πύργο Ηλείας, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 17:00.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Πύργου, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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