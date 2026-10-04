Μέση Ανατολή: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι μας» λέει ο Γκαλιμπάφ – Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιό του, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, χωρίς να διευκρινίσει πότε σημειώθηκε το περιστατικό.

Κατά την ίδια ενημέρωση, τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θαλάσσια ρύπανση.

Γκαλιμπάφ: Ta Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εάν δεν εκπληρωθούν οι επτά όροι μας

Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν ξανά εάν δεν ικανοποιηθούν οι επτά ιρανικοί όροι που ορίστηκαν σε ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου με τις ΗΠΑ, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Nournews, λίγες ημέρες μετά την παραλαβή της αμερικανικής απάντησης στη διπλωματική πρόταση της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί, οι οποίοι ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα στα μέσα ενημέρωσης, υπέβαλαν πρόσφατα προτάσεις μέσω ενός διαμεσολαβητή. Πρέπει όμως να κατανοήσουν ότι η περίοδος της σκόπιμης καθυστέρησης της διαδικασίας και της επιβολής μονομερών απαιτήσεων έχει παρέλθει», φέρεται να δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ακλόνητη: τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εάν δεν εκπληρωθούν οι επτά όροι μας, οι οποίοι βασίζονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ», τόνισε.

Αραγτσί: Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε κυρώσεις

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι το σχέδιο που υπέβαλε η Τεχεράνη για την επίλυση της διαφοράς της με την Ουάσινγκτον θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών, εφόσον γίνει αποδεκτό.

Απευθυνόμενος σε ξένους πρέσβεις και διπλωμάτες στην Τεχεράνη, ο Αραγτσί ανέφερε ότι το Ιράν εξήγησε με σαφήνεια τις προϋποθέσεις του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες συνδέονται με δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη ελπίζει η Ουάσινγκτον να επιλέξει τη διπλωματική οδό, προειδοποίησε όμως ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο να απαντήσει εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν εκ νέου τη στρατιωτική δράση. «Αν στραφούν και πάλι προς στρατιωτικές λύσεις, είμαστε πιο προετοιμασμένοι από πριν και θα λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», προειδοποίησε ο Αραγτσί και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις».

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε το Σάββατο, επικαλούμενος τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

«Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν», υποστήριξε ο Αραγτσί.