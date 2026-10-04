Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πότε αναμένεται να κλείσει η πλατφόρμα και τι ισχύει για τις «διπλές» αιτήσεις

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Το επόμενο διάστημα θα κλείσει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των ευάλωτων πολιτών σχετικά με την ένταξη τους στο Κοινωνικό Οκιακό Τιμολόγιο ρεύματος.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του enikonomia.gr, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΚΟΤ αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόλις λήξει η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026.

Υπενθυμίζεται πως, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πως οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου. Συνεπώς, εάν δεν δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026,τότε η πλατφόρμα φαίνεται πως θα απενεργοποιηθεί είτε στις 15 Ιουλίου του 2027 είτε την επόμενη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ημερομηνία για την απενεργοποίησή της πλατφόρμας του ΚΟΤ θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, https://www.idika.gr/kot/

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή για 15 με 20 ημέρες, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 και η ΗΔΙΚΑ να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά για να εντοπίσει τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

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