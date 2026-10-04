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Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Πότε αναμένεται να κλείσει η πλατφόρμα και τι ισχύει για τις «διπλές» αιτήσεις

Η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος αναμένεται να κλείσει το επόμενο διάστημα. Η προθεσμία για τις αιτήσεις ΚΟΤ θα λήξει μόλις ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026.

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Οικονομία

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το επόμενο διάστημα θα κλείσει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος.
  • Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΚΟΤ αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόλις λήξει η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026.
  • Οι αιτήσεις αφορούν τους ευάλωτους πολίτες που επιθυμούν την ένταξή τους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το επόμενο διάστημα θα κλείσει η πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ για την υποβολή αιτήσεων των ευάλωτων πολιτών σχετικά με την ένταξη τους στο  Κοινωνικό Οκιακό Τιμολόγιο ρεύματος.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του enikonomia.gr, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του ΚΟΤ αναμένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας μόλις λήξει η προθεσμία των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026.

Υπενθυμίζεται πως, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πως οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου. Συνεπώς, εάν δεν δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2026,τότε η πλατφόρμα φαίνεται πως θα απενεργοποιηθεί είτε στις 15 Ιουλίου του 2027 είτε την επόμενη ημέρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής ημερομηνία για την απενεργοποίησή της πλατφόρμας του ΚΟΤ θα γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ, https://www.idika.gr/kot/

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, η εν λόγω πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή για 15 με 20 ημέρες, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026 και η ΗΔΙΚΑ να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά για να εντοπίσει τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

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