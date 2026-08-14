Παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ισραήλ να σταματήσει η πολιορκία Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Παρέμβαση πραγματοποίησαν σήμερα οι ΗΠΑ στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καταδικάσει δημοσίως την πολιορκία που επέβαλαν εξτρεμιστές έποικοι στο παλαιστινιακό χωριό, Κουσρά της Δυτικής Όχθης. Σήμερα, Ισραηλινοί ακτιβιστές επιχείρησαν να δώσουν τρόφιμα στους πολιορκημένους σπάζοντας τον κλοιό των στρατιωτών και των εποίκων.

Καταδικάζουν οι ΗΠΑ την πολιορκία στη Δυτική Όχθη

Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου να καταδικάσει δημοσίως την πολιορκία που επέβαλαν εξτρεμιστές έποικοι σε ένα παλαιστινιακό χωριό.

Ήδη από χθες, η πολιορκία έχει ήδη προκαλέσει δημόσια κριτική από την πλευρά των ΗΠΑ με τον αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος αν και ένθερμος υποστηρικτής των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, χαρακτήρισε τους εποίκους που πολιορκούν μια παλαιστινιακή κατοικία ως «ισραηλινούς τρομοκράτες».

Η Ουάσιγκτον άρχισε να διαμαρτύρεται, αφού έμαθε ότι η κατοικία ενός Παλαιστινίου – Αμερικανού βρισκόταν μεταξύ αυτών που είχαν τεθεί υπό πολιορκία, αναφέρουν οι δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις, για τις οποίες είχαν γνώση. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τα γεγονότα στο Κουσρά.

Τρόφιμα στέλνουν Ισραηλινοί ακτιβιστές

Νωρίτερα σήμερα, δεκάδες Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν να διοχετεύσουν τρόφιμα στους Παλαιστινίους τα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από εποίκους επί σχεδόν μία εβδομάδα. Οι ακτιβιστές κρατούσαν την παλαιστινιακή σημαία και ένα πανό που έγραφε «Δικαιοσύνη για όλους».

Τρόφιμα τοποθετήθηκαν μπροστά σε ένα από τα σπίτια, όπου είχαν λάβει θέσεις ισραηλινές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό. Βέβαια, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι θα επιθεωρήσει τα τρόφιμα προτού φθάσουν στους κατοίκους του σπιτιού, που παρατηρούσαν τη σκηνή από το μπαλκόνι. Προσώρας, δεν είναι γνωστό αν οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να λάβουν τα τρόφιμα.

Επιμένουν οι έποικοι

Νωρίτερα, σύμφωνα πάντως με τη δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι έποικοι έστησαν ένα νέο αντίσκηνο κοντά σε ένα από τα σπίτια η πρόσβαση προς το οποίο έχει αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να φθάσουν δύο στρατιωτικά οχήματα στο σημείο. Αργότερα το πρωί το αντίσκηνο διαλύθηκε και δεν φαίνονταν έποικοι στο σημείο. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην Κούσρα «για να προστατεύσουν τους κατοίκους και να διατηρήσουν την ασφάλεια» στον τομέα.

Τι λέει ο Ισραέλ Κατς

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον στρατό να ετοιμάσει σχέδιο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων διατήρησης της τάξης σε ό,τι αφορά τους εποίκους της Δυτικής Όχθης στην ισραηλινή αστυνομία.

«Ο ρόλος του Τσαχάλ [του ισραηλινού στρατού] είναι να πολεμάει την παλαιστινιακή τρομοκρατία και να επικεντρώνεται στην άμυνα των συνόρων και των κοινοτήτων απέναντι σε απειλές. Όλες οι αρμοδιότητες στον τομέα της εφαρμογής των πολιτικών νόμων και της διατήρησης της δημόσιας τάξης θα μεταφερθούν στην αστυνομία», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του υπουργού.

Εφ’ όσον εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, θα αποτελέσει ένα νέο στάδιο προς την προσάρτηση από το Ισραήλ αυτού του παλαιστινιακού εδάφους το οποίο κατέλαβε το 1967. Αποστολή του στρατού δεν είναι να «τρέχει πίσω από νέους στους λόφους», πρόσθεσε ο Ίσραελ Κατς, αναφερόμενος προφανώς στους εποίκους που πολιορκούν το Κούσρα.

Με την πολιορκία σπιτιών στη Δυτική Όχθη ανακινείται εκ νέου ζήτημα προσάρτησης ενός μέρους ή ολόκληρης της Δυτικής Όχθης. Πρόκειται για αίτημα που το υιοθετούν αρκετοί από την κυβέρνηση του Νετανιάχου.