Βενετία: Δελφίνι κολυμπά ανάμεσα στις γόνδολες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο και στο Μεγάλο Κανάλι, με τον δήμαρχο Σιμόνε Βεντουρίνι να αναρτά σχετικά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δήμαρχος κάλεσε τους χειριστές σκαφών να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το δελφίνι κολυμπά ανάμεσα σε γόνδολες και μηχανοκίνητα σκάφη σε πολυσύχναστα σημεία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

BENETIA - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PIXABAY
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PIXABAY
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Βίντεο που αναρτήθηκε από τον δήμαρχο δείχνει ένα πτερύγιο να αναδύεται επανειλημμένα.
  • Δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο δελφίνι που βρίσκεται στα νερά της Βενετίας εδώ και καιρό, ενώ ο δήμαρχος το αποκαλεί «Νάνε» και οι ερευνητές «Μίμο».
  • Ο δήμαρχος ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από χειριστές σκαφών, καθώς το δελφίνι κολυμπά ανάμεσα σε γόνδολες και μηχανοκίνητα σκάφη κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα του Μεγάλου Καναλιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά στα νερά της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, κοντά στη διάσημη Γέφυρα του Ριάλτο, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Σιμόνε Βεντουρίνι, ο οποίος ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο: Ένα δελφίνι στη Βενετία μαγεύει τους επισκέπτες – Κινδυνεύει η ζωή του επειδή έχει γίνει τουριστική ατραξιόν

Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον δήμαρχο, Σιμόνε Βεντουρίνι δείχνει ένα πτερύγιο να αναδύεται επανειλημμένα από την επιφάνεια του καναλιού. Το βίντεο τραβήχτηκε χθες Πέμπτη.

«Ένα δελφίνι στη Γέφυρα του Ριάλτο», έγραψε ο Σιμόνε Βεντουρίνι στην ανάρτησή του στο Instagram, προσθέτοντας ότι «το υδρόβιο θηλαστικό εντοπίστηκε επίσης στο κεντρικό Μεγάλο Κανάλι», που είναι η κύρια πλωτή οδό της πόλης μήκους 3,8 χιλιομέτρων.

Μοναδικό θέαμα στα νερά του Παγασητικού: Δελφίνια κολυμπούν δίπλα σε σκάφος τουριστών – ΒΙΝΤΕΟ

Βέβαια, δεν είναι ακόμη σαφές εάν πρόκειται για το ίδιο δελφίνι που βρίσκεται στα νερά της Βενετίας εδώ και καιρό. Ενώ ο Σιμόνε Βεντουρίνι και οι περισσότεροι Βενετοί αποκαλούν αυτό το δελφίνι «Νάνε», οι ερευνητές και μέσα ενημέρωσης το αναφέρουν ως Μίμο.

«Προσοχή στην κυκλοφορία»

Πάντως, ο δήμαρχος ζήτησε τη μέγιστη προσοχή από χειριστές σκαφών, καθώς το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει το δελφίνι να κολυμπά ανάμεσα σε γόνδολες, θαλάσσια ταξί και μηχανοκίνητα σκάφη κοντά στη Γέφυρα του Ριάλτο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα τμήματα του Μεγάλου Καναλιού.

«Παρακαλούμε ας δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή για να προστατεύσουμε την ασφάλειά του!» κάλεσε ο Σιμόνε Βεντουρίνι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ