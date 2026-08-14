Νέα έκθεση του ΟΗΕ: Τέσσερις επιθέσεις κάθε μέρα σε εγκαταστάσεις υγείας στις ζώνες πολέμου

Ξεπερνούν τις 900 οι επιθέσεις με συνέπεια τουλάχιστον 900 θανάτους και πάνω από 1.400 τραυματισμούς σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, υγειονομικούς και ασθενείς σε ζώνες συγκρούσεων. Αυτό καταγράφει για την περίοδο Ιανουαρίου και Αυγούστου 2026 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Σε Ουκρανία, Γάζα και Λίβανο καταγράφονται συχνότερα βίαια περιστατικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ, που παρουσίασε στη Γενεύη ο Αλτάφ Μουσάνι, ο διευθυντής της υπηρεσίας για τη διαχείριση ανθρωπιστικών υποθέσεων και καταστροφών, «η Ουκρανία, ο Λίβανος και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των καταγεγραμμένων περιστατικών, αν και επιθέσεις έχουν καταγραφεί επίσης σε χώρες όπως το Ιράν, το Σουδάν, η Μιανμάρ, η Συρία, η Νιγηρία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό».

«Αυτό που βλέπουμε είναι πολλαπλές μορφές βίας», είπε ο Αλτάφ Μουσάνι, μιλώντας για χρήση βαρέων όπλων, καταστροφή εγκαταστάσεων υγείας και την κράτηση ή απαγωγή υγειονομικών και ασθενών. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής 94 υγειονομικοί έχουν απαχθεί.

Νοσοκομεία σε Γάζα, Σουδάν και Ουκρανία σε υψηλό κίνδυνο

Στη Γάζα και τα 36 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές και μόνο περίπου το 50% εξακολουθεί να λειτουργεί μερικώς. Ενώ στο Σουδάν, το 37% των εγκαταστάσεων υγείας φέρεται να μην λειτουργεί φέτος. Στην Ουκρανία, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026 έχουν σημειωθεί 156 επιθέσεις, σε σύνολο 3.100 αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022 και «έχουν επηρεάσει νοσοκομεία, ασθενοφόρα, αποθήκες και ιατρικές εφοδιαστικές αλυσίδες», δήλωσε ο Αλτάφ Μουσάνι.

Σοβαρά προβλήματα στην περίθαλψη των ασθενών

Στην ίδια μελέτη του ΠΟΥ γίνεται αναφορά σε 69 επιθέσεις στη βορειοδυτική Συρία. Εντοπίζεται, μάλιστα, πως οι επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία μειώνονται κατά 51% αμέσως, μετά μια επίθεση και παραμένουν σε ύφεση για περισσότερο από ένα μήνα.

«Μια επίθεση στην υγειονομική περίθαλψη δεν τελειώνει όταν η επίθεση επιβεβαιωθεί», είπε ο Αλτάφ Μουσάνι. «Είναι ο ασθενής που δεν μπορεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη αύριο. Είναι το ασθενοφόρο που δεν μπορεί να κάνει την επόμενη διακομιδή», πρόσθεσε.

Κογκό: Επιθέσεις σε νοσοκομεία εν μέσω έξαρσης του Έμπολα

Παράλληλα, ο Αλτάφ Μουσάνι προειδοποίησε ότι «οι επιθέσεις μπορούν να υπονομεύσουν την απόκριση σε εξάρσεις ασθενειών». Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημειώθηκαν δώδεκα (12) επιβεβαιωμένες επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη, από τον Μάιο που ξέσπασε η επιδημία του ιού Έμπολα, πράγμα που προκάλεσε νέα αναταραχή με ανάγκη επιτήρησης, ιχνηλάτησης των επαφών, τη θεραπεία και τις προσπάθειες τοπικών κοινοτήτων. «Τέτοια περιστατικά βίας σε υγειονομικές δομές καθιστούν πιο δύσκολο τον εντοπισμό και τον περιορισμό των εξάρσεων», είπε ο Αλτάφ Μουσάνι.

Δεν λογοδοτούν οι υπαίτιοι των επιθέσεων

«Από τη στιγμή που το σύστημα επιτήρησης του ΠΟΥ ξεκίνησε να καταγράφει τέτοια περιστατικά το 2018, περισσότερες από 10.400 επιθέσεις έχουν επιβεβαιωθεί σε 29 χώρες και περιοχές, που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 5.700 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 8.500», Αλτάφ είπε ο Μουσάνι.

Βέβαια, ο διαμαρτυρήθηκε λέγοντας πως «ούτε για μία από περισσότερες από 10.000 επιβεβαιωμένες επιθέσεις δεν έχει ξεκινήσει ακόμη διαδικασία λογοδοσίας». Υπενθύμισε, πάντως, ότι οι εγκαταστάσεις υγείας προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των Συνθηκών της Γενεύης.