Μελτέμια μέχρι και 112 χλμ/ώρα στη χώρα – Οι 8 περιοχές που βρέθηκαν στο «μάτι» των θυελλωδών ανέμων

Ισχυρά μελτέμια, με ριπές που έφτασαν τα 112 χλμ/ώρα, έκαναν αισθητή την παρουσία τους σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, προκαλώντας προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι ισχυρότερες ριπές καταγράφηκαν στην Παξιμάδα Καρύστου και στην κορυφή της Πεντέλης, σύμφωνα με το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ισχυρό μελτέμι έκανε αισθητή την παρουσία του, προκαλώντας προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
  • Το μελτέμι ήταν ενισχυμένο στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά.
  • Η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου φτάνοντας τα 112 χλμ/ώρα, ενώ στην Πεντέλη (κορυφή) έφτασε τα 106 χλμ/ώρα.

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Κάτι παραπάνω από αισθητή έκανε την παρουσία του το ισχυρό μελτέμι σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, προκαλώντας προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Το μελτέμι είναι ενισχυμένο στο Αιγαίο, στην Κρήτη και κατά τόπους στα ανατολικά, νοτιοανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

Πού καταγράφηκαν οι πιο ισχυρές ριπές ανέμου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η ισχυρότερη ριπή έως τις 13:40 καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 112 χλμ/ώρα και ακολούθησε η Πεντέλη (κορυφή) με 106 χλμ/ώρα.

Στον χάρτη της σχετικής εικόνας παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές ανέμου έως τις 13:40.

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