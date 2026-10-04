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ΚΚΕ: Ανακούφιση για τον λαό μπορεί να υπάρξει μόνο με απειθαρχία στις κατευθύνσεις της ΕΕ και με χτύπημα στα κέρδη του κεφαλαίου

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της στήριξης των κερδών των ομίλων, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η ανακούφιση του λαού μπορεί να επέλθει μόνο μέσω σύγκρουσης με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και χτυπώντας τα κέρδη του κεφαλαίου, ενώ ζητά άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις για τους πλημμυροπαθείς στην Κρήτη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ τονίζει πως η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια οφείλονται στην «πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων», και όχι σε «παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο» όπως παρουσιάζει ο κ. Μητσοτάκης.
  • Το κόμμα υπογραμμίζει πως «ανακούφιση για τον λαό» μπορεί να υπάρξει μόνο με «απειθαρχία στις κατευθύνσεις της ΕΕ» και «χτύπημα στα κέρδη του κεφαλαίου», απορρίπτοντας τις επιστολές του πρωθυπουργού και τις προτάσεις άλλων κομμάτων.
  • Στο υστερόγραφό του, το ΚΚΕ ζητά μέτρα αρωγής, «αποζημιώσεις στο 100% και άμεση αποκατάσταση των υποδομών» για τις πλημμυροπαθείς οικογένειες της Κρήτης, προειδοποιώντας για την κατάσταση των σεισμοπλήκτων στο Αρκαλοχώρι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας, δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του» τονίζει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Γι’ αυτό και ανακούφιση για τον λαό δεν μπορεί να προκύψει, ούτε με τις επιστολές του κ. Μητσοτάκη στη Φον Ντερ Λάιεν, ούτε με τις ‘κοστολογημένες’ προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το ‘τι επιτρέπει η ΕΕ’, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους, με απειθαρχία στις κατευθύνσεις της ΕΕ, με χτύπημα στα κέρδη του κεφαλαίου, όπως καθαρά λέει μόνο το ΚΚΕ», υπογραμμίζει.

Το κόμμα καταλήγει στο σχόλιό του με το εξής υστερόγραφο: «Υ.Γ:. Οι λαϊκές οικογένειες της Κρήτης που δοκιμάζονται σκληρά από τις πλημμύρες και την επιλεκτική ανικανότητα του κράτους, έχουν ανάγκη από μέτρα αρωγής και στήριξης, αποζημιώσεις στο 100% και άμεση αποκατάσταση των υποδομών, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν στην ίδια θέση που βρίσκονται οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι, οι οποίοι 5 χρόνια μετά παραμένουν στα κοντέινερ».

 

 

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