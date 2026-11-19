Η Meta ανακοίνωσε σήμερα ότι «επανεξετάζει» τον στόχο της για μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2030, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον οποίο είχε θέσει αρχικά ο αμερικανικός όμιλος, σηματοδοτώντας μια νέα υποχώρηση των τεχνολογικών κολοσσών από τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική πολιτική.

«Επανεξετάζουμε τα χρονοδιαγράμματά μας, τη σειρά των ενεργειών και τους ενδιάμεσους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας του 2030 για τον στόχο μας των μηδενικών καθαρών εκπομπών», έγραψε η Meta στην έκθεσή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2026 που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επικαλούμενη συγκεκριμένα την «ταχύτερη ανάπτυξη από την προβλεπόμενη» της «ζήτησης για υποδομές για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η απόφαση του αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις μεγάλων εταιρειών του κλάδου που αναθεωρούν τις περιβαλλοντικές τους δεσμεύσεις, καθώς η επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες ενεργειακές προκλήσεις.