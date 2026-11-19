Το πρωί της Δευτέρας, στις 11:00, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του, Μαρίνας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους οικογένειας, ενώ τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή «δείχνουν» ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό.

Νέα στοιχεία για τη σχέση του ζευγαριού προκύπτουν από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι περιγράφουν περιστατικά έντασης, καβγάδες και κακοποιητικές συμπεριφορές. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η μαρτυρία γυναίκας που υποστηρίζει ότι τον περασμένο Αύγουστο είδε τον 63χρονο να εξυβρίζει δημόσια τη σύζυγό του, ενώ εκείνη έκλαιγε και βρισκόταν σχεδόν γονατισμένη μπροστά του.

Η μαρτυρία για το περιστατικό κακοποίησης τον Αύγουστο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1, γυναίκα που δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας περιστατικού κακοποίησης της 61χρονης περιέγραψε όσα συνέβησαν τον Αύγουστο, αρκετό καιρό πριν από τη δολοφονία.

Όπως υποστήριξε, ο 63χρονος απηύθυνε χυδαίες ύβρεις στη Μαρίνα, σε δημόσιο χώρο, ενώ εκείνη έκλαιγε και είχε σχεδόν γονατίσει. Η μάρτυρας, μαζί με μία ακόμη γυναίκα, παρενέβησαν στο περιστατικό και προσπάθησαν να προστατεύσουν την 61χρονη από τη συμπεριφορά του συζύγου της.

Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες την προέτρεψαν να προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του 63χρονου. Ωστόσο, η Μαρίνα αρνήθηκε, εξηγώντας ότι ήθελε να του δώσει περισσότερο χρόνο και ακόμη μία ευκαιρία.

Η συγκεκριμένη καταγγελία προστίθεται σε άλλες μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίοι αναφέρουν ότι είχαν αντιληφθεί εντάσεις και περιστατικά κακοποίησης στη σχέση του ζευγαριού.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες, φωνές και βίαιες συμπεριφορές, ενώ περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία η 61χρονη έκλαιγε και παρακαλούσε τον σύζυγό της.

Παράλληλα, αρκετοί γείτονες υποστηρίζουν ότι είχαν μεγάλο χρονικό διάστημα να δουν τη γυναίκα να βγαίνει από το διαμέρισμά της. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της εκπομπής του ANT1, όσοι τη συναντούσαν την περιέγραφαν ως ιδιαίτερα ταραγμένη, με δακρυσμένα μάτια και εμφανώς επιβαρυμένη συναισθηματική κατάσταση.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι, μέσα σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους, η Μαρίνα είχε βγει ελάχιστες φορές από το σπίτι της και, όταν εμφανιζόταν στη γειτονιά, βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Άλλοι κάτοικοι περιγράφουν το ζευγάρι ως απομονωμένο, με περιορισμένες κοινωνικές επαφές. Ορισμένοι είχαν δει την 61χρονη στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, όπου, όπως αναφέρουν, έδειχνε θλιμμένη.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή

Η 61χρονη εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής, στο διαμέρισμα όπου ζούσε με τον σύζυγό της, στην οδό Αίθρας.

Λίγο μετά τις 02:00, ο 63χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη γυναίκα του και πως εκείνη δεν αντιδρούσε.

«Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου», ήταν τα λόγια που αποδίδονται στον κατηγορούμενο κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι η Μαρίνα ήταν ήδη νεκρή. Ο σύζυγός της παραδέχθηκε ότι την είχε χτυπήσει, χωρίς να δώσει σαφείς εξηγήσεις για όσα είχαν προηγηθεί.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέγραψαν εκτεταμένα σημάδια βίας στο σώμα της 61χρονης. Εκτός από τα ίχνη στραγγαλισμού, εντοπίστηκαν μώλωπες στο πρόσωπο και τραύματα στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια.

Η εξέταση κατέληξε ότι ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από στραγγαλισμό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν με τα χέρια, ενώ οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάποιο φονικό όπλο κατά την έρευνα στο διαμέρισμα.

Ο 63χρονος προσήχθη αρχικά στις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη. Κρατήθηκε στο ΤΔΕΕ Ακροπόλεως, ενώ λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου παρουσιάστηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Ακολούθησε η άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος μέλους οικογένειας και η παραπομπή του σε ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας, ισχυρισμό τον οποίο αμφισβητεί η αδελφή του θύματος.

Η δολοφονία της Μαρίνας καταγράφεται ως η 17η γυναικοκτονία μέσα σε έναν χρόνο.

Η αδελφή της 61χρονης: «Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά φοβόταν μήπως την αφήσει»

Μια διαφορετική εικόνα για όσα γνώριζε το οικογενειακό περιβάλλον της Μαρίνας παρουσίασε η αδελφή της, μιλώντας στην εκπομπή Live News.

Όπως εξήγησε, η 61χρονη είχε αναπτύξει έντονο φόβο μήπως ο σύζυγός της την εγκαταλείψει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συγγενείς δεν γνώριζαν για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και δεν είχαν αντιληφθεί ενδείξεις επιθετικής συμπεριφοράς από τον 63χρονο.

«Φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: “Πες του να μη μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ενδείξεις ότι συνέβαινε κάτι βίαιο μεταξύ τους δεν είχαμε. Ευτυχισμένη δεν θα την έλεγα. Γιατί, εντάξει, μετά από αυτό που της είχε συμβεί, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και ευτυχισμένη», ανέφερε.

Η Μαρίνα και ο σύζυγός της ήταν μαζί από το 1987, ενώ η 61χρονη είχε εργαστεί στον ΟΤΕ, από τον οποίο είχε αποχωρήσει μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου και περίμενε να λάβει τη σύνταξή της.

«Είμαι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη, που έχασα την αδελφή μου. Δεν ξέρω τίποτα. Εμείς το μάθαμε μόλις ειδοποίησε η Αστυνομία. Μέναμε κοντά, εδώ είχαμε γεννηθεί. Στο Θησείο είχαμε γεννηθεί. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή. Από το 1987 ήταν πολλά χρόνια μαζί με τον σύζυγό της. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ και περίμενε να πάρει κανονικά τη σύνταξή της», δήλωσε.

Η αδελφή του θύματος επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι είχε περιορίσει σημαντικά τις επαφές του με συγγενείς και φίλους. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απόσταση που είχε δημιουργηθεί δεν οφειλόταν σε κάποια οικογενειακή διαφωνία.

«Η αδελφή μου δεν μας είχε πει κάτι, αλλά ήταν και κλεισμένοι και οι δύο μεταξύ τους. Δεν μιλούσε πολύ για κάτι. Δεν ήμασταν τσακωμένοι, αλλά δεν είχαμε και επαφές, να πάω στο σπίτι της, να έρθει εκείνη και τέτοια. Ήταν οι δυο τους. Αλλά δεν είχε δείξει κάποια σημάδια, να σας πω την αλήθεια, και δεν περίμενα ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο».

Εκφράζοντας την οργή και τη δυσκολία της να αποδεχθεί τον θάνατο της αδελφής της, τόνισε:

«Ό,τι και να ήταν, όμως, σε τέτοιο σημείο δεν θα έπρεπε να φτάσει κανένας. Δηλαδή, άμα έχεις κάποια διαφορά, καλό είναι να τη λύνεις παρά να φτάνεις σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω τι να πω».

Απαντώντας στον ισχυρισμό του 63χρονου περί αυτοάμυνας, αμφισβήτησε ότι η Μαρίνα είχε επιθετική συμπεριφορά.

«Επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν. Δεν είχα δει κάτι εγώ όσες φορές την είχα δει. Δηλαδή, τι μπορεί να είναι επιθετική; Μπορεί να έχει τις φοβίες της, αλλά επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν».

Η διάρρηξη του 2017 και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Μαρίνα

Η αδελφή της 61χρονης αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, είχε επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογική της κατάσταση.

Το 2017, άγνωστοι είχαν διαρρήξει το διαμέρισμα του ζευγαριού, την ώρα που και οι δύο σύζυγοι βρίσκονταν στις εργασίες τους. Οι δράστες είχαν αφαιρέσει δύο χρηματοκιβώτια, τα οποία περιείχαν κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με την αδελφή της, μετά τη διάρρηξη η Μαρίνα εμφάνισε κατάθλιψη, περιόρισε δραστικά τις εξόδους της και έχασε σημαντικό βάρος, φτάνοντας τα 39 κιλά.

«Το 2017, μετά την κλοπή, επηρεάστηκε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, δεν έβγαινε και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Ήταν αδύνατη πάντα, αλλά είχε χάσει πάρα πολλά, είχε φτάσει τα 39 κιλά. Πέρυσι χάσαμε και τη μητέρα μας, έπεσαν όλα μαζί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο σύζυγος της Μαρίνας είχε καλέσει ψυχίατρο, ενώ είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο νοσηλείας της σε κλινική. Η 61χρονη, ωστόσο, δεν επιθυμούσε να νοσηλευτεί.

«Ο γαμπρός μου είχε καλέσει ψυχίατρο. Της είχε πει να πάει και σε κάποια κλινική, αλλά εκείνη δεν ήθελε. Φοβόταν ότι θα την εγκαταλείψει. Δεν μας είχε πει ποτέ ότι τον φοβάται. Δεν είχαμε ενδείξεις ότι ήταν βίαιος».

Στην ψυχολογική επιβάρυνση της Μαρίνας είχε συμβάλει, σύμφωνα με την οικογένεια, και ο θάνατος της μητέρας της την προηγούμενη χρονιά. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Για την απομόνωση του ζευγαριού μίλησε και γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο.

«Αυτός την αγαπούσε πολύ. Εκείνη ήταν άρρωστη. Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Και ήταν μέσα στο σπίτι σαν φυλακισμένη. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου. Τον ρωτούσα τι κάνει η γυναίκα και μου έλεγε καλά», δήλωσε.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Πώς έμαθε η οικογένεια για τη δολοφονία

Η αδελφή της Μαρίνας περιέγραψε, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατό της.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στην εργασία της όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από την Αστυνομία, με το οποίο της ζητήθηκε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τον πατέρα της, χωρίς να της εξηγήσουν τον λόγο.

«Ήμουν στη δουλειά μου και μας πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα να πάμε εκεί με τον πατέρα μου και δεν μας είπαν τον λόγο. Εν τω μεταξύ, κάποιος συνάδελφος μου λέει ότι κάτι συνέβη στο Θησείο και μπήκα στο ίντερνετ. Μόλις είδα φωτογραφίες της πολυκατοικίας, το κατάλαβα».

Η οικογένεια επιμένει ότι δεν είχε ενημερωθεί για προηγούμενα περιστατικά βίας μεταξύ των δύο συζύγων, την ώρα που οι μαρτυρίες γειτόνων περιγράφουν εντάσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές που είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.

Πλέον, ο 63χρονος κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, στις 11:00, για την δολοφονία της συζύγου του.

Πορεία διαμαρτυρίας για τη νέα γυναικοκτονία στην Ακρόπολη – «Σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία»

Πορεία διαμαρτυρίας κατά της έμφυλης βίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στο Θησείο και τα Πετράλωνα, με αφορμή τη γυναικοκτονία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία της οδού Αίθρας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν φεμινιστικές και τοπικές συλλογικότητες, μεταξύ των οποίων η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων – Θησείου – Κουκακίου. Οι διαδηλωτές διέσχισαν δρόμους των δύο περιοχών και πέρασαν έξω από την πολυκατοικία όπου δολοφονήθηκε η γυναίκα.

Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η πορεία, ο δράστης βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν το «Δεν είναι οι δολοφόνοι ράτσα ειδική, είναι άνδρες, γείτονες καθημερινοί», ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναξαν επίσης «Σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «Το σώμα μας ανήκει σε εμάς».

Παράλληλα, σε κείμενο που διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη αλληλεγγύης και καταδίκασαν την ενοχοποίηση των θυμάτων (victim blaming), εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε τέτοιες πρακτικές.

Δείτε φωτογραφίες